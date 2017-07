Mit Tempo 180 auf Landesstraße

Gaggenau - Seit dem Jahr 1995 hat sich die Zahl der bundesweit zugelassenen Motorräder von rund 2,2 Millionen auf mehr als 4,3 Millionen nahezu verdoppelt. Neben den in großer Mehrheit vernünftigen Bikern gibt es einige schwarze Schafe, die über die Stränge schlagen. Diese Auswirkungen spüren weite Teile der Bevölkerung. In Michelbach hat sich deshalb eine Interessengemeinschaft (IG) Lärm L613 gebildet.

Warum gerade Michelbach? Der beschauliche Stadtteil wird insbesondere an den Wochenenden von vielen Motorradfahrern angesteuert. Die Strecke in Richtung Freiolsheim/ Moosbronn mit ihren Kurven und langgezogenen Geraden reizt einige, ordentlich Gas zu geben. Im Internet kursieren Videos, in denen sich Fahrer damit brüsten, auf dem Abschnitt mit bis zu 180 Stundenkilometern zu rasen - dokumentiert mit der Tachoanzeige, die im Video am unteren Bildrand zu sehen ist.

Bürger wollen nicht mehr tatenlos zusehen

Nicht mehr tatenlos zusehen wollen Michelbacher Bürger, die sich deshalb Anfang dieses Jahres zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben. Das Leitungsteam besteht aus Konstantin Rost, Günther Hildebrand, Dr. Bernd Seeger, Holger Nufer und Folker Hahn (Arbeitskreis Umwelt und Natur). Mit einem Pressegespräch trat die IG am Donnerstag offiziell an die Öffentlichkeit. Ziel der IG ist es, den Verkehrslärm im Dorf, insbesondere an der L613, zu reduzieren. Zudem soll Lärmgeplagten in Michelbach, aber auch in anderen Teilen Gaggenaus signalisiert werden, dass das Thema "Lärm" und dessen Auswirkungen viele betreffe. Im privaten Kreis haben die Initiatoren nach Angaben von Konstantin Rost bereits 157 Unterschriften im Dorf gesammelt. In der Bäckerei Abele in Michelbach liegen ab sofort weitere Unterschriften aus.

Einige der Schwerpunkte der IG sind:

Reduzierung Motorradlärm und Vorgehen gegen illegale Rennen auf der L613;

Aufstellen von Geschwindigkeits- und Lärmdisplays an der Landesstraße beziehungsweise Hinweisschilder "Lärm macht krank";

Geschwindigkeitsbegrenzungen und -kontrollen inner- und außerorts, insbesondere an den Ortseinfahrten;

Weitere "Lärm-Hotspots in Gaggenau.

Recht umfangreich ist die Liste der Ziele, die die IG laut Unterschriftensammlung anstrebt. Angeregt wird Tempo 30 im gesamten innerörtlichen Bereich. Im Bereich der Ortsausgänge wird Tempo 50 über das Ortsende hinaus vorgeschlagen. An den Ortseingängen sollten verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Verschwenkungen eingebaut werden. Auf der Straße nach Moosbronn sollte eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h, an Gefahrenstellen wie dem Übergang Rundweg oberhalb vom Friedhof oder am Waldparkplatz Mayersbild auf 50 km/h angeordnet werden. Zudem sollten Maßnahmen gegen die Verlagerung von Schwerlastverkehr zur Mautvermeidung auf die L613 ergriffen werden, zum Beispiel ein Durchfahrtsverbot. Erforderlich sei eine strikte Überwachung (Lärm und Geschwindigkeit) innerorts und außerhalb.

"Wir sind nicht gegen Motorradfahrer und auch nicht gegen Durchgangsverkehr, aber gegen gewisse Auswüchse", betonte Konstantin Rost im Pressegespräch. Es gehe auch nicht nur um Michelbach oder Moosbronn, sondern um das gesamte Murgtal - vor allem beim Motorradlärm.

Das angeregte Tempo 50 in Höhe von Mayersbild begründet Rost damit, dass dort Fußgänger die Straße überqueren - und Motorradfahrer vereinzelt "mit Tempo 120 vorbeifliegen". Bei entsprechender Witterung würden die illegalen Motorradrennen zwischen Michelbach und Moosbronn nach seinen Beobachtungen sonntags bereits so gegen 7.30 Uhr starten.

Hoffnungen setzen die Mitglieder der IG in die in zwei oder drei Jahren vorgesehene Sanierung der Moosbronner Straße. Die IG wolle im Vorfeld "zumindest gehört werden".

Vorgeschlagen wird unter anderem ein gemeinsamer Termin mit Vertretern der Stadt und des Regierungspräsidiums. Einbeziehen wollen die Organisatoren auch die hiesigen Bundes- und Landtagsabgeordneten.