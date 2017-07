Warten auf den Mountainbike-Trail

In der Sitzung des Gemeinderats am 25. Juli ist vorgesehen, über das Thema zu sprechen. Ein Zuschuss für das Projekt in Höhe von rund 28000 Euro ist beantragt, die Gesamtkosten werden auf rund 45000 Euro geschätzt. Ein Grund für die bisherige Verzögerung: Es gingen nur zwei Angebote von Bauunternehmen ein. Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord als Zuschussgeber verlange aber drei Angebote, ein drittes liege mittlerweile vor und sei weitergeleitet. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind voll, sieht Karcher eine mögliche Erklärung für das geringe Interesse. Jetzt gelte es, die erforderlichen Ausschreibungsunterlagen zu erstellen und Genehmigungen bei Fachbehörden, Naturschutz und den Eigentümern (Kirche, Forst und Privatbesitzer) einzuholen, erläuterte Karcher.

Die Idee war sowohl im Gausbacher Ortschaftsrat als auch im Forbacher Gemeinderat auf einhellige Zustimmung gestoßen (das BT berichtete). Start und Ziel sollen beim Sportplatz sein. Das Projekt war im November 2015 im Gemeinderat vorgestellt worden.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben werden auf rund 45000 Euro geschätzt. Die Hälfte davon sind Wegebaukosten, die andere Hälfte wird für Neubeschilderung, Infotafeln, Werbemittel, Homepage-Ergänzungen sowie Detailplanung und Projektbetreuung erforderlich.

Die Verwaltung sieht in dem geplanten Trail ein mögliches Pilotprojekt für die Gesamtgemeinde. Die Strecke sei "Leuchtturm" und Ergänzung der Bike-Arena Murg/Enz auf Murgtäler Seite, hatte es bei der Vorstellung geheißen. Allerdings - wann der "Leuchtturm" zum leuchten kommt, das gilt es abzuwarten.

Der Trail sei ein generationenübergreifendes Projekt für Einheimische und Gäste. Der Gausbacher Sportplatz könne zur "Verweilzone" werden, war bei der Vorstellung der Pläne zu hören. Der Turnverein erhofft sich durch den Trail, wenn er denn gebaut ist und genutzt werden kann, auch eine Belebung seines Vereinsgeländes.

Waschmöglichkeiten für Bike und Fahrer, Reparaturstationen, bikerfreundliche Unterkünfte und Angebote in der Gastronomie wurden als mögliche Ergänzung angesprochen. Die Anfahrt zum Trail könnte per Auto bis zum Sportplatz oder mit der S-Bahn erfolgen.

Die Möglichkeit, die baulichen Voraussetzungen für das Projekt mit ehrenamtlichen Helfern oder dem Bauhof der Gemeinde durchzuführen, sieht Thomas Hudeczek von der Forbacher Gemeindeverwaltung als nicht realistisch an. Da seien Fachleute gefragt, nicht nur wegen der späteren Haftung. So gelte es, Waldwege oder Blockhalden für den Flowtrail zu ertüchtigen. Flowtrails sind neue Wegetypen, die entweder extra für Biker angelegt werden oder durch Modifizierung eines geeigneten vorhandenen Wegs entstehen, so beschreibt die Deutsche Initiative Mountainbike dieses Wegekonzept.

Details sollen in der Feinplanung durch ein Fachbüro erarbeitet werden. Wie die Routenführung dann schlussendlich verlaufen wird, ist auch vom Naturschutz abhängig. In manchen Bereichen tangiert der vorgesehene Trail Auerwildgebiet, erläutert Hudeczek.