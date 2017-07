"Loffenau braucht einen Macher und Gestalter"



Er absolvierte sein Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gernsbach und studierte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Bei seiner Abschlussarbeit "Wohnen und Leben im Alter - neue Erwartungen an die Kommunen" beschäftigte sich Maier bereits intensiv mit der Wohn- und Lebenssituation der Generation 65 plus in Loffenau. "Meine empirische Untersuchung in Loffenau hat mir gezeigt, wie wichtig es für die Zukunft einer Gemeinde ist, die Bedürfnisse aller Generationen zu berücksichtigen."

Nach seinem Studium begann Maier bei der Gemeinde Ötigheim als stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung und wurde dann Kämmerer. Neben dem Kernhaushalt liegt auch die Betriebsführung der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in seiner Verantwortung. Er ist zuständig für das Beschaffungswesen, die Bereiche Forst und Jagd und kümmert sich um alle Belange der Feuerwehr. Als kommunaler Energiemanager nimmt Maier gemeinsam mit Robert Gärtner, Kämmerer von Steinmauern, die Geschäftsführung des Energieeffizienznetzwerks Regio Energie wahr, an dem zehn Kommunen beteiligt sind. Mit dem Netzwerk sollen Energie- und Klimaschutzprojekte in der Region angestoßen und umgesetzt werden.

"Aufgrund der Gemeindegröße braucht Loffenau einen Bürgermeister, der sich in allen kommunalen Aufgabenbereichen auskennt und mit anpacken kann", erklärt Maier: "Der demografische Wandel ist für Loffenau eine große Herausforderung. Bestehende Strukturen müssen gestärkt und neue Ideen entwickelt werden. Im Bereich Tourismus und Naherholung hat Loffenau großes Potenzial, welches auch genutzt werden sollte. Hierfür benötigt Loffenau einen Bürgermeister, der nicht nur Verwalter, sondern Macher und Gestalter ist."

Maier ist in Loffenau aufgewachsen und wohnt mit seiner Partnerin in der Bergstraße. Seine Heimatverbundenheit sieht er als Vorteil für die Gemeinde. "Ich kenne die Mentalität, Traditionen und Besonderheiten unseres schönen Dorfs. Meine berufliche Tätigkeit bei der Gemeinde Ötigheim ermöglicht mir aber auch den objektiven Blick von außen auf die Gemeinde. Diese Kombination möchte ich nutzen, um Loffenau weiter voran zu bringen."

Seit seiner Kindheit ist Maier aktives Mitglied beim Karatesportverein Asahi Loffenau. Seit einigen Jahren unterstützt er zudem als Beisitzer die Vorstandschaft bei der Vereinsarbeit. "Ich habe mich bereits ausgiebig mit der Gemeinde beschäftigt und ein erstes Wahlprogramm zusammengestellt. Meine Ziele und Themen für Loffenau möchte ich im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln und ergänzen."

Maier möchte in den nächsten Wochen bei Bürgergesprächen und Haustürbesuchen mit den Loffenauern ins Gespräch kommen. Die Wahl findet am 24. September statt.

www.sascha-maier.info