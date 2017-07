Die letzten "90er Kids" feiern ihr "Abillenium"

Gernsbach - Die 55 Abiturienten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums haben sich gestern in Schale geworfen, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. In der voll besetzten Stadthalle ließen sie sich von ihren Familien, den Lehrern und vom Förderverein des ASG feiern, ehe am Abend die große Party mit Livemusik und umfangreichem Rahmenprogramm abging.

Den offiziellen Festakt leiteten Yannick Oefler (Saxofon) und Moritz Langmaier (Klavier) musikalisch ein. Rektor Stefan Beil erzählte von seiner besonderen Beziehung zu diesem Abiturjahrgang 2017, hatten sie doch vor acht Jahren einen gemeinsamen Start am Gernsbacher Gymnasium. Der Jahrgang habe sich von Beginn an durch die Bereitschaft ausgezeichnet, sich für andere zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. "Das Leitbild der Schule wurde von euch gelebt", betonte Beil.

Für Erheiterung sorgte der Schulleiter mit seinem Rückblick auf einen Schullandheimaufenthalt in Biberach, wo ihm erstmals "die enge Bindung von jungen Menschen zu ihrem Smartphone" bewusst geworden sei. Als man diese nämlich den Schülern abgenommen habe, habe es von den "Digital Natives" einen Ausbruch an Emotionen gegeben, mit denen die Lehrer nicht gerechnet hatten. "Glücklicherweise überlebten alle die Abnabelung vom Handy", erzählte Beil. Die digitale Revolution der vergangenen Jahre habe auch den Schulalltag verändert, wenngleich die Bildungsideale am ASG dieselben geblieben seien. Diesbezüglich beendete Beil seine Ausführungen mit einem Schwenk zum 250. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt.

Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck, einst Elternbeiratsvorsitzender am ASG, gab den jungen Leuten für ihren weiteren Lebensweg den Rat, "sich auch in Zukunft von dem Geist und der Menschlichkeit" des Namensgebers der Schule, Albert Schweitzer, leiten zu lassen.

Die aktuelle Elternbeiratsvorsitzende Carola Zetzsche nannte die fachliche und charakterliche Ausbildung, die am ASG vermittelt werde, einen Leitfaden für den persönlichen Erfolg eines jeden Absolventen. "Ihr seid unsere Zukunft", ergänzte Bernd Schönrock, der den Abiturienten als Vorsitzender des ASG-Fördervereins gratulierte. Wie immer hatte er für jeden Absolventen eine weiße Rose dabei.

In ihrer Abiturientenrede griff Scheffelpreisträgerin Lara Wallburg das Motto des Jahrgangs auf: "Abillenium - The last 90's Kids". Sie sind der letzte Abitur-Jahrgang, der vor der Jahrtausendwende geboren wurde. In dieser doch recht kurzen Zeit habe sich in der Welt "unglaublich viel verändert". Dies machte sie am Beispiel des Telefons deutlich und ging - wie zuvor schon Stefan Beil - auf die inzwischen so große gewordene Bedeutung der Smartphones ein, ohne die sich die junge Generation ein Leben kaum noch vorstellen könne, obwohl telefonieren ja kaum noch eine Rolle spiele.

Man blicke in eine Zukunft voller Ungewissheiten, denen man aber möglichst offen begegnen sollte. So werde voraussichtlich im Jahr 2030 ein Großteil der heutigen Schulabgänger einen Beruf ausüben, den es zurzeit noch gar nicht gebe, blickte Wallburg auf die fortschreitende Digitalisierung und ihre Folgen. "Seid offen und neugierig - und bildet euch fort", gab sie ihren Kollegen mit auf den weiteren Lebensweg und erhielt zum Abschluss ihrer locker, lässig vorgetragenen Rede donnernden Applaus.

Für die weitere musikalische Auflockerung der Feier sorgten Eckhard Kleinbub (Klavier) und Jana Schmidt (Violine) sowie erneut Oefler (Saxofon) und Langmaier (Klavier). Nach der Zeugnisausgabe, bei der Beil auch jene lobend erwähnte, die sich im Schulsanitätsdienst, als Streitschlichter, in der Hausaufgabenbetreuung oder sonst wie engagiert haben, sorgten die Eltern der Abiturienten für eine Überraschung: Gemeinsam sangen sie auf der Bühne das Lied "Heal the World". Mit der Popballade von Michael Jackson gaben sie der Hoffnung Ausdruck, ihre Sprösslinge mögen mit dem Abi in der Tasche etwas Sinnvolles anstellen.