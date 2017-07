Abschied von Vertrautem nehmen

Gaggenau - 109 Abiturienten sind am Goethe-Gymnasium zu den Abiturprüfungen angetreten und alle haben sie bestanden. Nils Leger und Julia Hagenlocher schafften die Traumnote 1,0; der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,3. Bei der Abschlussfeier des Gymnasiums in der voll besetzten Jahnhalle, die von Dominik Mai und Jonas Hedwig souverän und mit launigen Worten moderiert wurde, gab es ein abwechslungsreiches Programm.

Musikalische Beiträge von Elena Maisch (Violine) und Lena Siegel (Klavier) eröffneten die Abiturfeier Liedvorträge mit Unterstützung der Abi-Band und Tanzvorführungen folgten, bevor Reden der Schulleitung und des Abi-Jahrgangs anstanden.

Der kommissarische Schulleiter Peter Spranz eröffnete mit der Frage, was der Sinn einer Abiturrede sei und gab auch eine mögliche Antwort: Sie soll die Frage klären, wo die Schüler nun angekommen sind und wo sie hinwollen. Mit dem Abitur haben sie zunächst den höchsten Bildungsabschluss erreicht, den das deutsche Schulsystem anbiete. Aber nicht nur Naturwissenschaften und Sprachkenntnisse sind vermittelt worden, sondern auch Kunst und Kultur.

Am Beispiel der Novelle "Kleider machen Leute", griff er das Abi-Motto "Abicouture" auf und machte darauf aufmerksam, dass Schein und Sein nicht immer zusammenpassen. Mit der Unterzeile des Mottos "Vom Hugo zum Boss" verknüpfte er einen kleinen Einblick in die Geschichte der Firma Hugo Boss. Er stellte dabei heraus, dass der Unternehmer seinen Reichtum hauptsächlich mit der Anfertigung von Uniformen in der Nazizeit erzielt habe.

Es folgte der harsche Hinweis, auch als Aufforderung für das Verhalten in der Zukunft, dass die Erfinder der Unterzeile sich hätten besser informieren können. Sein Fazit aus der gesamten Ansprache war, dass man sich der Realität stellen müsse und dies bedeute, dass dabei auch Entscheidungen getroffen werden, die eventuell unbequeme Konsequenzen nach sich ziehen können.

Bürgermeister Michael Pfeiffer betonte in seinen moderater gewählten Grußworten, dass die jungen Menschen nun eine entscheidende Wegmarke in ihrem Leben erreicht haben und die Abi-Feier gleichzeitig auch einen Wendepunkt darstelle. Ab sofort gelte es, von Liebgewonnenem und Vertrautem Abschied zu nehmen und zu neuen Ufern aufzubrechen.

In ihrer Abi-Rede nahmen Lea Voncina und Nils Leger die Kritik am Motto auf und sahen es mehr aus der Sicht des kleinen "Hugo" in der fünften Klasse bis zum Abiturienten, dem "Boss". Sie bedankten sich ausdrücklich, dass sie sowohl vom Staat als auch den Eltern die Gelegenheit erhielten, eine solche Bildung zu erhalten. Es folgte der Appell, möglichst allen Kindern der Welt eine Schulausbildung zu ermöglichen.

Für sein begeisterndes Engagement, besonders in der Betreuung von AGs, erhielt Dominik Mai den Preis des Fördervereins von Elke Krieg überreicht.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Goethe-Gymnasiums wurden auch bilinguale Abiturprüfungen durchgeführt. Elf Schüler fertigten ihre Abituraufgaben im Fach Biologie komplett in der Fremdsprache an. Raphael Ewald, Andschana Haas, Carl Kahler, Nils Leger, Philipp Lepold, Laila Malsch, Jeremias Obergfell, Denise Rothenberger, Yannick Thiel, Markus Völkl und Melissa Westermann erwarben dadurch neben dem Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife das Zertifikat über das Bestehen der "Internationalen Abiturprüfung Baden-Württemberg". Völlig entspannt und aus einem neuen Blickwinkel, wie sie beide betonten, nahm das ehemalige Führungsduo, Dr. Roland Purkl und Karlheinz Brünle, an der Feier teil.