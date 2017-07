Heute kehrt das Geläut an seinen Platz zurück

Anfang Mai war das von einem örtlichen Maler frisch vergoldete Kreuz durch den Wetterhahn ergänzt und von Diakon Günter Egger gesegnet worden. Das Glockengeläut war vor rund sechs Monaten verstummt. Umfassende Dachsanierungsarbeiten waren der Grund dafür. Auch Glockenstuhl und -turm mussten aufgrund schadhafter Holzbalken und fragwürdiger Statik gründlich restauriert werden.

Am 20. Januar, bei minus zehn Grad Celsius, wurden die Glocken aus dem Glockenturm entfernt, erzählt im BT-Gespräch Peter Kraft vom Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit. Bis Sonntag ruhten die schweren gusseisernen Objekte samt Zifferblatt und die Zeiger der Uhr gut verstaut in einem der Container bei der Kirche. Das erste Geläut wurde vermutlich im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Eine der kleineren Glocken jedoch nicht. Diese hatten die Selbacher sorgsam im Glockensumpf beim Friedhof versteckt - vielleicht aufgrund ihres Alters, das auf rund 650 Jahre geschätzt wird. "Genauer kann es nicht gesagt werden, aber die Inschrift lässt den Schluss zu, dass der Guss Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgt sein muss. Sie ist somit im Umkreis eine der ältesten Kirchenglocken", weiß Kraft. Sie verbrachte ihre letzten Monate in einer Glockengießerei in Schonach, wo kleinere Reparaturen vorgenommen und ein neues Joch angebracht wurden.

Rund zwei Jahre sind seit den ersten Planungen für die umfangreichen Dachsanierungsarbeiten vergangen. Noch fehlt im vorderen Bereich des Kirchendachs die Eindeckung. Doch so langsam ist das Sanierungsende in Sicht, freuen sich die Selbacher. Begleitet wurde das Sanierungsprojekt von einem ökologischen Baubegleiter. Auf der Südseite wurden zusätzliche Gauben im Dachstuhl verbaut sowie Nistkästen installiert, um Fledermäusen und Co. eine Heimat zu bieten.