Karibik-Feeling auf dem Parkplatz Gernsbach (hap) - Zum sechsten Mal verwandelte der SV Staufenberg den Parkplatz der Staufenberghalle in eine ungewöhnliche Party-Location. Die Parkplatzmarkierungen verschwanden unter rund 100 Tonnen Sand und boten eine herrliche Grundlage für das dreitägige Electro-Beach-Open-Air. Auf der Bühne agierten von Freitag bis Sonntag jeweils DJs mit unterschiedlichen Musikrichtungen und sorgten für beste Unterhaltung der zahlreichen Gäste. (hap) - Zum sechsten Mal verwandelte der SV Staufenberg den Parkplatz der Staufenberghalle in eine ungewöhnliche Party-Location. Die Parkplatzmarkierungen verschwanden unter rund 100 Tonnen Sand und boten eine herrliche Grundlage für das dreitägige Electro-Beach-Open-Air. Auf der Bühne agierten von Freitag bis Sonntag jeweils DJs mit unterschiedlichen Musikrichtungen und sorgten für beste Unterhaltung der zahlreichen Gäste. Schon am Freitag bei der Opening-Party füllte sich das gesicherte Gelände schnell mit Besuchern aller Altersgruppen. Die beiden Musikverantwortlichen im grellen Lichtspektakel auf der Bühne verstanden es hervorragend, mit der entsprechenden Auswahl von Rock über Pop bis zu Sommer-PartyHits tolle Stimmung zu erzeugen. Mehre Bars rund um den Strand boten jede Menge exotische Drinks an, so dass auch hier karibisches Feeling erlebt werden konnte. Am Samstag wurde der Electro-Teil des Veranstaltungsnamens umgesetzt. Hier kamen die überwiegend jugendlichen Freunde elektronischer Klänge auf ihre Kosten und konnten sich beim Tanzen versuchen. Dabei achteten die Veranstalter mit Unterstützung einer Security-Firma sehr genau auf die strenge Einhaltung der Altersvorschriften für Jugendliche. Wie der Vorsitzende des SV Staufenberg, Fred Bender, freudestrahlend dem BT erzählte, haben sich die Anwohner inzwischen gut mit der doch recht lauten Veranstaltung arrangiert. "Viele kommen vor allem am Freitagabend meist einfach rüber und machen mit. Wir machen das hauptsächlich, um auch der Jugend im Dorf etwas zu bieten - und das wird dann auch akzeptiert oder sogar unterstützt", lautete sein Fazit. Aber nicht nur Musik wurde geboten: Am Sonntagvormittag konnten sich Familien mit Kindern unter dem Motto "Spaß & Sport gemeinsam austoben. Am Nachmittag fand ein Tipp-Kick-Turnier der örtlichen Vereine statt. Als Überraschung gab es eine sportliche Herausforderung der besonderen Art beim "Street Workout". Bewährt hat sich ebenfalls die neue Parkregelung mit Verbot auf der Hauptstraße oberhalb der Halle und dem Ersatzparkplatz auf dem Gelände der ehemaligen Markthalle. Viele Besucher nutzten auch die Möglichkeit, mit zwei Shuttlebussen vom Bahnhof Gernsbach zum Festgelände zu fahren.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben