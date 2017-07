Millionen gegen mögliche Fluten

Gütersloh

Studie belegt Schülerboom Gütersloh (dpa) - Nach einer Berechnung der Bertelsmann-Stiftung steigt die Zahl der Schüler in Deutschland stärker an als bislang angenommen: Länder und Kommunen müssen laut dieser Studie mit jährlich 4,7 Milliarden Euro höheren Bildungskosten rechnen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Nach einer Berechnung der Bertelsmann-Stiftung steigt die Zahl der Schüler in Deutschland stärker an als bislang angenommen: Länder und Kommunen müssen laut dieser Studie mit jährlich 4,7 Milliarden Euro höheren Bildungskosten rechnen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Straßenbau hat Hochkonjunktur Bühl (jo) - Autofahrer im Bühler Raum müssen zusätzlich zur Vollsperrung der Sandstraße (L83) weitere Behinderungen in Kauf nehmen, da zwei ebenfalls wichtige Verkehrsadern saniert werden: die L83a in Richtung Neusatz (Foto: jo) und die B3 zwischen Bühl und Sasbachried. » Weitersagen (jo) - Autofahrer im Bühler Raum müssen zusätzlich zur Vollsperrung der Sandstraße (L83) weitere Behinderungen in Kauf nehmen, da zwei ebenfalls wichtige Verkehrsadern saniert werden: die L83a in Richtung Neusatz (Foto: jo) und die B3 zwischen Bühl und Sasbachried. » - Mehr