Kindergarten-Situation treibt Gemeinderat um

Eine Erweiterung der Krippe sei zwingend, hieß es darin (das BT berichtete). Folgerichtig beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr, erneut mit dem Thema. "Um den aktuellen Platzbedarf zu decken, kann ein Gruppenraum im Erdgeschoss des Kindergartens Kirchhaldenpfad in eine zweite Krippengruppe mit zehn Kindern umgewandelt werden", heißt es in der Sitzungsvorlage. Dafür soll eine frei gewordene Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes angemietet werden.

Die Kosten für die Erweiterung und die Sanierung der Warmwasserversorgung im Sanitärbereich und die Renovierung des Schlafraums im Untergeschoss beziffert die Verwaltung auf rund 75000 Euro. Dazu gesellen sich Ausgaben für die weitere Möblierung (laut Angebot rund 28000 Euro). "Selbst wenn der Gemeinderat sich künftig für eine andere Betriebsführung oder andere Gebäude entscheiden sollte, werden bis zur tatsächlichen Fertigstellung beziehungsweise Umsetzung auf jeden Fall mehrere Jahre benötigt. Da der Handlungsbedarf aber schon aktuell besteht, ist die Erweiterung in jedem Fall sinnvoll", befindet Hauptamtsleiterin Daniela Tamba.

Die Bürgervertreter dürften auch am Dienstag ein externes Gutachten an das Architekturbüro Luft für 8900 Euro vergeben. Dieses soll die Machbarkeit einer Erweiterung im Bereich Kindergarten Brunnengasse, Grundschule und Turnhalle prüfen. Dieses Gutachten hatten die Freien Wähler gefordert. Fraktionssprecher Reiner Singer erwartet von einer Konzentration auf einen Standort Synergieeffekte. Steigerwald taxierte die Investitionen auf bis zu 300000 Euro, die auf Loffenau abzüglich der Zuschüsse zukommen dürften.

Dass die Gemeinde reagieren muss, steht außer Frage. Eine gestern veröffentlichte neue Studie prognostiziert bis 2030 rund acht Prozent mehr Kinder an Schulen als bislang angenommen - was sich schon früher auf nötige Plätze in Kindergärten auswirkt.

