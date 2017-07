Klingende Reise nach Amerika

Achern

Partymeile beim Stadtfest Achern (sp) - Die Acherner Innenstadt glich am Samstag einer Piazza wie im Süden - inklusive Partymeile mit kulinarischem Schlaraffenland. Nach einem heißen Tag strömten am Abend die Gäste aus allen Himmelsrichtungen herbei. Auf den Musik-Bühnen lief ein Nonstop-Programm (Foto: sp).

Gaggenau

Abschluss am Goethe Gaggenau (mm) - 109 Abiturienten sind am Goethe-Gymnasium zu den Abiturprüfungen angetreten und alle haben diese bestanden. Erstmals stellten sich Schüler der bilingualen Prüfung in Biologie für das Internationale Abitur (Foto). Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,3 (Foto: Hegmann).