Leichtathleten im Aufschwung

Lais ging in seinem Bericht zunächst auf die Situation der ersten Fußballmannschaft im Jahr 2016 ein. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga und dem Weggang wichtiger Spieler sei die Klasse nicht zu halten gewesen, so der Vorsitzende. Auch in der Kreisliga A habe man sich in der abgelaufenen Saison schwergetan. Mit Spielertrainer Hinh Ung und Coach Rolf Krieg sei man auf einem guten Weg, so Norbert Lais, der einen vorderen Tabellenplatz als Saisonziel ausgab.

Die zeitintensiven Abstimmungsgespräche zwischen VFB, Türkiyemspor Selbach, mit dem sich die Gaggenauer das Sportgelände teilen, und der Stadtverwaltung seien insgesamt gut gelaufen, unterstrich der Vereinsboss. Die Renovierungsarbeiten am Kabinentrakt, an denen sich der Verein mit einem Arbeitseinsatz beteiligt, sollen nun endgültig in der Winterpause beginnen und Ende März 2018 abgeschlossen sein, so die städtische Planung.

Das gesamte Jahr über habe der Vorstand weitere Sponsoren gesucht und Gespräche geführt, ergänzte Lais. "Wir waren permanent unterwegs", betonte der Vorsitzende. Zwei Unterstützer seien abgesprungen, dafür ein größerer, "ein wichtiger", eingestiegen. Lais rief die Mitglieder auf, sich in der Vereinsarbeit und bei Veranstaltungen wie Festen zu engagieren. Es seien immer dieselben Personen, die sich aktiv einbringen.

Rund 100 der insgesamt 401 VFB-Mitglieder zählen zur Leichtathletik-Abteilung, berichtete Maja Pfrommer. Die Trainingsgruppen beim Nachwuchs bis 13 Jahren seien konstant und groß, viele Neueinsteiger seien in dieser Altersgruppe zu verzeichnen.

Ganz anders bei den älteren Jugendlichen, wie die Abteilungsleiterin bedauerte. Sportlich gibt es Licht und Schatten: die bis 13-Jährigen erzielten eine Reihe von vorderen Plätzen auf Kreisebene und auch persönliche Bestleistungen. Leider gelinge es nicht, den Leistungssport im Teenager-Alter beim VFB zu etablieren.

Schulische Anforderungen, andere Freizeitaktivitäten und nicht zuletzt der Weggang von Talenten zum Leistungszentrum Steinbach stünden hier im Wege, unterstrich Maja Pfrommer. Bei den Aktiven erreichte Michael Schnepf einen sechsten Platz bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Der Trainerstab wird nun mit Babett Heine und den Übungsleitern Angelika Metzler und Sascha Ball verstärkt.

Als Investition in den Sportbetrieb nannte Pfrommer Kinderhürden. Für die vom Verein angeschaffte Hochsprunganlage stellt die Stadt eine Abdeckung. Der Diskusring werde derzeit instand gesetzt.

Für die AH-Abteilung berichtete Heinz Adolph von den mittlerweile eher außersportlichen Aktivitäten. Nach dem insgesamt positiven Kassenbericht von Franck Kurreck wurde der Kassierer als zweiter Vorsitzender für weitere zwei Jahre bestätigt.

Christian Klein wurde als Festausschussvorsitzender in den erweiterten Vorstand gewählt. Die Versammlung beschloss eine Beitragserhöhung für Aktive auf 80 Euro sowie für Kinder und Jugendliche auf 70 Euro.