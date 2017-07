Klingende Reise nach Amerika

Bühl



Sommerkonzert am Badesee Bühl (wv) - Musiker in Tierkostümen mimen Figuren aus dem "Dschungelbuch". Die Oberbrucher Dorfmusikanten werden in ihrer "Musikalischen Sommernacht am See" Filmmelodien mit Showelementen präsentieren. Die Aufführung erfolgt am 15. Juli am Badesee Adam (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Musiker in Tierkostümen mimen Figuren aus dem "Dschungelbuch". Die Oberbrucher Dorfmusikanten werden in ihrer "Musikalischen Sommernacht am See" Filmmelodien mit Showelementen präsentieren. Die Aufführung erfolgt am 15. Juli am Badesee Adam (Foto: wv). » - Mehr