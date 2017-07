"Eine fruchtbare Zeit"

(uj) - Ende September ist Schluss für Pfarrer Ulrich Förderer in Gaggenau. Der Geistliche verlässt nach 13-jähriger Tätigkeit die Seelsorgeeinheit Gaggenau und widmet sich neuen Aufgaben. Zum 1. Oktober wechselt er in die Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal.

"Früher war es oft so, dass der Pfarrer bis zu seiner Pensionierung in der gleichen Pfarrei bleibt. Das hat sich mittlerweile geändert", sagt Förderer im Gespräch mit dem BT. Ein Wechsel an eine andere Stelle sei nach zehn- bis 15-jähriger Tätigkeit normal, so der "noch 56-Jährige". Förderer rechnet damit, dass er in Sinsheim-Angelbachtal "theoretisch" noch etwa 13 Jahre aktiv sein wird - sofern die Gesundheit es zulässt. Dann wäre er 70 Jahre alt.

Förderer kam 2004 nach Michelbach und war Wallfahrtsrektor in Moosbronn sowie Pfarrer von Michelbach, Freiolsheim und Mittelberg. Geboren 1960 in Östringen, studierte er nach dem Abitur Theologie in Freiburg und München. Vor seinem Amtsantritt in der Höhenpfarrei im Murgtal war er Gemeindepfarrer in Schefflenz bei Mosbach.

Rückblickend auf seine Tätigkeit in Gaggenau meint er, dass es "Wohlfühlzeiten und Spannungszeiten" gegeben habe. Persönlich habe er in den 13 Jahren "einiges dazugelernt". Zusammenfassend sei es "eine fruchtbare Zeit" gewesen. Er verlasse die Region mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Schon mit der Bildung der Seelsorgeeinheit Gaggenau (alle fünf katholischen Pfarrgemeinden St. Josef, St. Marien, St. Laurentius Bad Rotenfels, St. Michael Michelbach und Maria Hilf Moosbronn) im Jahr 2015 war klar, das Ulrich Förderer nach einer Übergangszeit die Seelsorgeeinheit verlassen würde. Dieser Zeitpunkt sei jetzt gekommen, die SE sei zusammengewachsen.

Resturlaub werde er nicht nehmen, sondern wie geplant in den Urlaub gehen. "Ich bleibe ja bei der gleichen Firma", so Förderer augenzwinkernd. Nach Auskunft des Erzbischöflichen Ordinariats soll die Pfarrstelle zeitnah wieder besetzt werden.