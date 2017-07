Liebe, Herzschmerz und Menschheitsgeschichte

Dabei kombinieren sie fantasievoll Erinnerungen, Gedichte und Lieder, so dass ein unterhaltsames Kaleidoskop entsteht. Die erste Aufführung ist am Freitag, 4. August, 19 Uhr, im "Ochsen" in Langenbrand.

"Bei der Premiere unseres neuen Programms spannen wir den Bogen sozusagen von Adam bis Evita, von Sissi über Jacky Kennedy bis zu Kleopatra", erklären die drei Damen des Forbacher Kleinkunst-Trios. Margot Trawka, die für die Literaturauswahl zuständig ist, hat "gefühlt kilometertief" in ihrer Bibliothek gegraben. "Eigentlich war das einzig Schwierige bei der Auswahl meiner Geschichten tatsächlich, dass ich mich begrenzen musste auf die allerspannendsten und bezauberndsten Paare der Weltgeschichte - das ist mir nicht leicht gefallen", gibt die quirlige Literaturfreundin zu. "Wir könnten mit unseren Erinnerungen an Liebes- und Ehepaare und Zweckgemeinschaften ganze Abende füllen. Natürlich nehmen die "Sen!oritas" sich die künstlerische Freiheit, sich nicht nur auf trockene historische Fakten zu begrenzen. "Das Leben von Menschen wie Marlene Dietrich, Oleg Popov, Anna Sacher oder von Martin Luther und seiner Frau Katharina war so spannend in allen Höhen und Tiefen. Wer weiß heute noch ganz genau, wo die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit verläuft?"

Erinnerungen mit Höhen und Tiefen

Wer die "Sen!oritas" kennt, weiß, dass sie genau da ansetzen, wo biedere Geschichtsschreiber aufhören. Das Trio möchte den Erinnerungen echtes Leben einhauchen. Dazu kombinieren sie Biografisches mit Texten und Gedichten und ergänzen das ganze mit Liedern und Chansons.

"Wir wollen dabei keine langatmigen Lebensläufe abbeten, sondern wie ein Scheinwerfer einen Moment im Leben dieser berühmten Menschen hell hervorheben", erklärt Sängerin Katharina Vogt. Gemeinsam mit Lenchen Kneisch am Piano will sie für viele musikalische Gänsehautmomente sorgen.

Für die Damen und Herren im Programm "Warum Männer von Format starke Frauen lieben" haben sich die beiden Musikerinnen Highlights und Lieblingsstücke herausgepickt und präsentieren eine bunte Mischung aus Volksliedern, Schlagern und Musicals. Rockrebellen wie Janis Joplin und Udo Lindenberg sind ebenso dabei wie französische Chansons und Jazz-Nummern.

Die drei "Sen!oritas" freuen sich auf die Premiere am Freitag, 4. August, im "Ochsen" in Langenbrand: "Wir sind sicher, unsere Lieder kennt jeder, egal welche Musik er oder sie privat sonst so hört."

Die Karten kosten sechs Euro an der Abendkasse. Reservierte Karten müssen bis eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn abgeholt sein, sonst werden sie vergeben. Karten- und Platzreservierung im "Ochsen" unter (07228) 2209. Saalöffnung ist um 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn 19 Uhr.