Murgtal wächst weiter zusammen

(red) - Zu einem besonderen Fotowettbewerb lädt in diesem Sommer der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ein. In vier verschiedenen Kategorien können die Teilnehmer ihre besten Motive einschicken und dadurch Preise gewinnen (Foto: Naturpark/Evi Seeger). » - Mehr

(red) - Der gewöhnliche Löwenzahn wurde von der Umweltstiftung Rastatt zur Pflanze des Monats Juli gekürt. Blüte, Blätter und Wurzel des Löwenzahns sind nützlich und gesund. Die jungen Blätter des Löwenzahns schmecken als Salat oder in einem grünen Kräuterpesto (Foto: Stadt). » - Mehr

(bjhw) - Zwangsprostitution und Menschenhandel stehen in den Ministerien für Soziales und Inneres nicht so sehr im Mittelpunkt wie bei der Vorgängerregierung. Die Frauenverbände im Land beklagen den Stillstand beim neuen Schutzgesetz gegen Prostitution (Foto: dpa). » - Mehr

