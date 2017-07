Holzpoller sollen Bäume schützen Gaggenau (tom) - Mit Holzpollern schützt die Stadtverwaltung seit kurzem Straßenbäume vor parkenden Autos. Auf BT-Anfrage erläutert Elke Henschel Hintergründe. Sie ist Leiterin der Abteilung Umwelt im Rathaus. "Die Standortbedingungen von unseren Straßenbäumen in den Wohnstraßen sind aufgrund der Verdichtung und Versiegelung in dem Verkehrsraum nicht sehr günstig", so Henschel. Bäume seien aber für Stadtbild, Klima oder Beschattung sehr wichtig. "In dem angesprochenen Wohnquartier sind bei der Anlage der Baumscheiben keine Hochbordsteine verwendet worden. Dies hat jetzt den entscheidenden Nachteil, dass die Autos bei den breiten Gehwegen ständig die Pflanzscheiben befahren und auch darauf parken." Dadurch werde Wurzelraum extrem verdichtet; dies schädige Wurzeln und könne zum Absterben führen. "Kostengünstigste Variante, um die Autofahrer auf ihre Verkehrsflächen zurück zu drängen, ist das Versetzen von Holzpollern", erklärt Henschel. Sie sind 80 Zentimeter hoch und mit Reflektoren versehen, damit sie im Dunkeln gesehen werden. Henschel betont: "Wir sind uns der Bedeutung der Bäume im besiedelten Bereich bewusst und ständig bemüht, deren Standortbedingungen zu verbessern. In diesem Zusammenhang würden wir es sehr begrüßen, wenn die Anlieger gerade jetzt in den heißen Monaten unsere Straßenbäume mit ein wenig Wasser versorgen könnten, um so die Lebensqualität der Gehölze zu fördern. Damit kann jede und jeder Einzelne einen aktiven Beitrag für die Lebensqualität in unserer Stadt leisten."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Oldtimer-Meeting: Sperrungen Baden-Baden (red) - Zum 41. Internationalen Oldtimer-Meeting werden von heute bis Sonntag rund 350 Oldtimer aus ganz Europa in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich. Die Absperrung des Veranstaltungsbereichs erfolgt ab 9 Uhr (Foto: av/zei). » Weitersagen (red) - Zum 41. Internationalen Oldtimer-Meeting werden von heute bis Sonntag rund 350 Oldtimer aus ganz Europa in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich. Die Absperrung des Veranstaltungsbereichs erfolgt ab 9 Uhr (Foto: av/zei). » - Mehr Gaggenau

Videoanlagen am Bahnhof Gaggenau (ham) - Vandalismus und Belästigungen rund um den Bahnhof haben einmal mehr den Gaggenauer Gemeinderat beschäftigt. Die Bürgervertreter plädieren für stärkere Videoüberwachung (Beispielfoto: dpa), um die Auswüchse in der Innenstadt zu reduzieren. » Weitersagen Gaggenau (ham) - Vandalismus und Belästigungen rund um den Bahnhof haben einmal mehr den Gaggenauer Gemeinderat beschäftigt. Die Bürgervertreter plädieren für stärkere Videoüberwachung (Beispielfoto: dpa), um die Auswüchse in der Innenstadt zu reduzieren. » - Mehr