Holzpoller sollen Bäume schützen

Baden-Baden

Oldtimer-Meeting: Sperrungen Baden-Baden (red) - Zum 41. Internationalen Oldtimer-Meeting werden von heute bis Sonntag rund 350 Oldtimer aus ganz Europa in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich. Die Absperrung des Veranstaltungsbereichs erfolgt ab 9 Uhr (Foto: av/zei). » Weitersagen (red) - Zum 41. Internationalen Oldtimer-Meeting werden von heute bis Sonntag rund 350 Oldtimer aus ganz Europa in Baden-Baden erwartet. Das bringt Verkehrsänderungen in der Innenstadt mit sich. Die Absperrung des Veranstaltungsbereichs erfolgt ab 9 Uhr (Foto: av/zei). » - Mehr

Baden-Baden

Zahlreiche Verkehrsänderungen Baden-Baden (red) - Während der Fasnachtsumzug in Oos am Dienstag um 14.30 Uhr startet, beginnen die Straßensperrungen und Umleitungen bereits ab 13 Uhr. Ab dann besteht laut Stadtverwaltung keine Durchfahrtsmöglichkeit im Veranstaltungsbereich (Archivfoto: fs). » Weitersagen (red) - Während der Fasnachtsumzug in Oos am Dienstag um 14.30 Uhr startet, beginnen die Straßensperrungen und Umleitungen bereits ab 13 Uhr. Ab dann besteht laut Stadtverwaltung keine Durchfahrtsmöglichkeit im Veranstaltungsbereich (Archivfoto: fs). » - Mehr