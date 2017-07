Die "Helden" gehen von Bord

Nachdem die Schulband zu Beginn ordentlich eingeheizt hatte, hießen Alina Maier und Victoria Cegelka die Anwesenden willkommen und leiteten zu den Programmpunkten über.

Schulleiter Axel Zerrer ging in seiner Rede auf das Helden-Motto näher ein und betrachtete die verschiedenen Facetten des Heldentums: Egal, ob Superheld oder stiller Held des Alltags, beide eint das Streben nach dem Guten, die Unterstützung und selbstlose Hilfe an Stellen, wo es notwendig ist. Dies sei eine Tugend, die allen gut zu Gesicht stehe und in einer Gesellschaft jeden zum Helden werden lassen kann. Die aktuellen Helden verlassen nun die Bühne der Realschule und der Schulleiter gab ihnen Wünsche mit auf den Weg: Mutig sein, auch das scheinbar Unmögliche versuchen, Ausdauer und Durchhaltevermögen, sich selbst treu bleiben und den Mitmenschen gegenüber ehrlich. "Bleibt offen für Neues und bewahrt Euch auch in Zukunft ein paar Eurer Träume."

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Bürgermeister Michael Pfeiffer. Dass 112 Schülerinnen und Schüler bestanden haben, sei alleine schon eine gute Nachricht. "Mit der mittleren Reife in der Tasche seid ihr gut aufgestellt. Was ihr geleistet habt, um den Abschluss zu erreichen, macht Euch wahrlich zu Helden. Macht was draus", wünschte er ihnen alles Gute für die Zukunft.

"In den letzten sechs Jahren ist viel Neues passiert", blickte der scheidende Elternbeiratsvorsitzende Wolfgang Elies auf die vergangenen Jahre zurück und erinnerte an besondere Ereignisse und Errungenschaften. So wie auch die anderen Eltern sei er sehr stolz auf sein Kind.

Lena Greiner und Leon Kappenberger sprachen für die Schüler. Sie seien froh, das Ende eines Lebensabschnittes erreicht zu haben und eine harmonierende Gemeinschaft geworden zu sein. Doch nun beginne eine neue Zeit. Sie dankten den Lehrern für die Zeit, die sie in sie investiert hatten, und den Eltern, die auch in schwierigen Zeiten immer zu ihren Kindern gestanden haben. "Heute sind wir an einem Punkt angekommen, an dem jeder sein persönliches Ziel erreicht hat."

Nach der Übergabe der Zeugnisse sowie der Belobigungen und Preise schloss sich ein von den Absolventen gestaltetes buntes Programm aus Musik, Tanz und Quizbeiträgen an.

