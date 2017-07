Bacchus und Graf von Eberstein geben sich die Ehre

Baden-Baden

Orientierungshilfe im Alltag Baden-Baden (up) - Zahlreiche Ehrenamtliche sind in der Kurstadt in der Flüchtlingshilfe engagiert. Eine von ihnen ist Gabriela Mußler, die in Varnhalt von Anfang an Orientierungshilfe im Alltag geleistet hat - und auch heute noch aktiv ist. Das BT stellt sie vor (Foto: Philipp).

Bühl

Fallert verlässt Ortschaftsrat Bühl (dh) - Seit 2004 ist Franz Fallert Mitglied im Ortschaftsrat Neusatz. Bei den Kommunalwahlen 2014 zog er mit 2 784 Stimmen auch in den Bühler Gemeinderat ein. Sein Ehrenamt als Ortschaftsrat gibt er nun ab, um sich stärker seiner Tätigkeit als Stadtrat widmen zu können (Foto: dh).

Au am Rhein

Bürgermeisterin vereidigt Au am Rhein (yd) - Im Rahmen eines Festakts in der Rheinauhalle ist die neue Auer Bürgermeisterin Veronika Laukart am Montag in ihr Amt eingeführt und vereidigt worden. Laukart versprach, ihr neues Amt jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben (Foto: Hauptmann).