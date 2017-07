Mit dem Fahrrad auf Kirchen-Visite

Nachdem die bekannte Radtouristik-Strecke "Tour de Murg" zwischen Freudenstadt und Rastatt im vergangenen Jahr um eine Sondertour zum historischen Hintergrund von Handwerk und Industrie im Murgtal ergänzt worden war, waren dieses Jahr die Kirchen und ihre Geschichte an der Reihe. Die Deutsche Bahn hatte am Samstag zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau und dem Arbeitskreis Tourismus-Freizeit (AKTF) Gaggenau einen Sonderzug des Drei-Löwen-Takt-Radexpress ab Ludwigshafen auf die Strecke geschickt. 38 Teilnehmer hatten sich eingefunden, um das Murgtal aus einer neuen Sichtweise zu erleben, darunter auch Gäste aus Mannheim und Schriesheim.

Organisator Heribert Kampschröer, katholischer Diplom- Theologe, wollte mit dieser Veranstaltung auch ein Zeichen für das ökumenische Zusammenwirken der Kirchen im Murgtal setzen, wie er im BT-Gespräch erläuterte. Er ist verheiratet mit Andrea Kampschröer. Die Pfarrerin arbeitete seit vier Jahren in der evangelischen Lukasgemeinde Ottenau und ist seit Anfang Juni geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau. Diese ist aus der Fusion der Lukas-, der Markus- und der Johannesgemeinde hervorgegangen (wir berichteten).

Der evangelische Landesbischof, Jochen Cornelius-Bundschuh, bezeichnete die Radtour ebenfalls als sehr wichtig für den Zusammenhalt der Kirchen im Murgtal. Besucht wurden sowohl katholische als auch evangelische Kirchengemeinden und ihre Gotteshäuser.

Nach dem Ausstieg in Klosterreichenbach wurde zuerst die katholische Klosterkirche besichtigt. Die Führung mit vielen Erläuterungen zur kunsthistorischen Geschichte des Klosters hatte der dortige Gemeindepfarrer im Habit eines Mönches übernommen. Die weiteren Stationen waren die kleine Kirche in Heselbach und die Kirche in Schönmünzach. Deren Geschichte kann mit der Besonderheit aufwarten, dass die Grenze zwischen Württemberg und Baden sich innerhalb der Kirche befindet.

Im sogenannten "Murgtaldom", der imposanten katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptista in Forbach, wurde eher der spirituelle Aspekt in den Mittelpunkt gerückt. Nach einem weiteren Stopp mit Führung in der evangelischen Kirche St. Jakob in Gernsbach fand die Tour in der Radfahrerkirche in Hörden ihren Abschluss. Dort warteten auch die Flößer vom Verein für Heimatgeschichte auf die Teilnehmer. Nach einer gemeinsamen Andacht und einem Imbiss mit Gesprächen, hieß es Abschied nehmen, da der Radexpress extra in Hörden einen Sonderhalt für die Rückfahrt eingelegt hatte.