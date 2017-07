Hundsbacher Highland-Games sind Geschichte Forbach (red) - Mit einem abwechslungsreichen Programm heißt der Musikverein Hundsbach am letzten Juliwochenende vom 29. bis 31. Juli wieder Besucher aus nah und fern zu seinem Zeltfest willkommen. Eine Änderung gibt es im Festablauf in diesem Jahr: Die bisher organisierten Highland-Games werden nicht fortgeführt. Erstmals fanden die Wettbewerbe der starken Männer beim Musikfest 2009 statt. "Die Vorbereitungen dafür und der Personaleinsatz standen in keinem lohnenden Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen", erläutert der Musikverein auf BT-Nachfrage. "Dafür ziehen die Radtouren von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer an und haben gerade im Hinblick auf die rasant steigende Anzahl von E-Bikes sicherlich noch viel Potenzial." Zum Festbeginn am Samstag, 29. Juli starten ab 12.30 Uhr die Mountainbike-Touren, die vom Skiclub Hundsbach organisiert werden. Die kleinere Runde mit etwa 30 Kilometern Länge wird geführt und von mehreren Guides begleitet, so dass jeder eine Gruppe in seinem Fahrtempo findet. Auch E-Bike-Fahrer sind willkommen. Eine große Tour über 50 Kilometer ist ausgeschildert und kann individuell "unter die Räder" genommen werden, informieren die Veranstalter. Wieder am Ziel angekommen, lädt ab 15 Uhr die Mountainbike-Schule Ortenau zum Fahrtechniktraining ein. Im Festzelt am Fuß des Skihangs startet das Programm um 14.30 Uhr mit dem Fassanstich. Den musikalischen Auftakt übernimmt um 17 Uhr der Musikverein Würmersheim, bevor am Abend die "Murgtäler Gaudi Buam" mit Heavy Volksmusik, einer breitgefächerten Mischung von moderner Volksmusik bis hin zu Rockklassikern, für Stimmung im Festzelt sorgen. Zeltgottesdienst am Sonntag Der Sonntag beginnt traditionell um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst, umrahmt vom Musikverein Langenbrand. Dieser spielt anschließend zum Frühschoppen auf und eröffnet den Reigen an Blasmusik, welcher bis weit in den Abend hinein unter anderem von den Musikvereinen aus Hörden, Lichtenau und den Burg-Windeck-Musikanten aus Ottersweier dargeboten wird. Der Festmontag beginnt um die Mittagszeit mit einem "Handwerker- und Waldarbeiter"-Mittagstisch. Danach steht ab 15 Uhr der Kindernachmittag mit Spielen, Bastelecke und Kinderschminken auf dem Programm. Wer vom Nachwuchs dann noch überschüssige Energie hat, kann auf dem Spielplatz neben dem Festzelt weitertoben. Ab 16.45 Uhr unterhalten die Murgtalmusikanten aus Baiersbronn, bevor ab 18.30 Uhr die Kappelwindeck-Musikanten mit ihrem abwechslungsreichen musikalischen Repertoire, zahlreichen Solisten und Gesang die Stimmung im Zelt kräftig anheizen. Ab 21 Uhr lädt dann "Huber's Partyband", quasi schon Kult beim Hundsbacher Fest, mit ihrer Mischung aus aktuellen Hits, NeuerDeutsche Welle und Rock-Klassikern zum Tanzen und Mitfeiern ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

