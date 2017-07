Pläne widersprechen Altstadt-Charakter

Gernsbach - Gleich drei Tagesordnungspunkte der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juli, betreffen die Aufstellung des Bebauungsplans Gleisle Areal. Konkret geht es um den Abschluss eines Durchführungsvertrags, die Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und den Satzungsbeschluss. Im Vorfeld der Sitzung hat sich der Arbeitskreis Stadtgeschichte ans BT gewandt, um seine Sicht der Dinge kundzutun. Und diese Sicht ist voller Sorge, wie Architekt Bernd Säubert beim Vor-Ort-Termin deutlich macht.

"Man räumt dem Investor einfach zu viele Möglichkeiten ein - und die Stadt hat nur Kosten und Nachteile", meint Säubert. Er verweist auf den Charakter der Altstadt, dem die aktuellen Pläne widersprächen. Das Gleisle Areal (Hauptstraße 6) liegt am vormaligen Unteren Tor (Rastatter Tor) in einem Bereich mit erhaltener äußerer und innerer Stadtmauer sowie eindrucksvollen Bauresten des abgebrochenen Torwächterhauses. "Für die Gernsbacher Stadtgeschichte liegen hier wichtige und spannende Erkenntnisse verborgen", argumentiert der AK Stadtgeschichte.

Diese gingen bei der Realisierung des aktuell geplanten Bauvorhabens zum Teil für immer verloren. Säubert nennt insbesondere das circa 14 Meter lange Teilstück der Stadtmauer, das dem Projekt zum Opfer fiele. Des Weiteren macht der Architekt darauf aufmerksam, dass die in den Zwinger (Bereich zwischen innerer und äußerer Stadtmauer) kragenden Balkone in starkem Gegensatz zum vorhandenen Altstadtbild stünden und dass die projektierte Bebauung auf dem Gleisle Areal das stadteigene Zwingergrundstück quasi wertlos werden lasse, weil es dann auf unabsehbare Zeit weder frei genutzt noch bebaut werden könne.

Archäologen entdecken mittelalterlichen Keller

Das rund 420 Quadratmeter große Gleisle Areal ist im Januar 2016 an die Emely Bauträger GmbH (Lahr) verkauft worden. Diese möchte dort ein Mehrfamilienwohnhaus samt Tiefgarage bauen und damit die seit 23 Jahren klaffende Lücke im Stadtbild schließen. Beschließt der Gemeinderat am kommenden Montag den entsprechenden Bebauungsplan der Innenentwicklung als Satzung, kann das Projekt in die Umsetzung gehen.

Allerdings hat auch das Regierungspräsidium Karlsruhe noch ein Wörtchen mitzureden. Denn der Denkmalschutz hat auf dem Gelände jüngst archäologische Voruntersuchungen durchgeführt. Bei diesen Grabungen sei man laut Säubert unter anderem auf den mittelalterlichen Keller des Gleisle Hauses und eine Brandschicht gestoßen. Fazit: Aus denkmalrechtlicher Sicht müssen weitere Untersuchungen angestellt werden.

Im Blick auf die bevorstehende Entscheidung am kommenden Montag hofft der AK Stadtgeschichte darauf, dass der Bebauungsplan mangels Qualität und wegen Fehlern fallengelassen wird. Er hat in einem Schreiben vom 21. Mai 2017 an Bürgermeister Dieter Knittel seine Einwendungen formuliert. Diese enthalten neben einer ausführlichen Erklärung 20 Fragen und Widersprüche. Als Fazit hält der AK Stadtgeschichte fest, dass "die vorliegende Bauvoranfrage in sehr vielen Fällen die Festsetzungen der Altstadtsatzung missachtet". Ferner verweist der Arbeitskreis auf negative Folgen für den Wert der Altstadt als Werbeträger und den Reiz für Touristen.

Laut AK Stadtgeschichte sei "das aktuelle Projekt ein Investorenmodell, welches in jeder Stadterweiterung eine gute Figur machen würde". Den Investoren müsse man zugutehalten, dass sie nicht für den Erhalt des Altstadtbildes zuständig sind. Dabei handele es sich um eine öffentliche Aufgabe, die nur der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat zufalle und die nur von diesen gelenkt werden könne. Vor diesem Hintergrund macht Bernd Säubert im BT-Gespräch den Vorschlag, "die nun anstehende Beratung des Satzungsbeschlusses in die Amtszeit des neuen Bürgermeisters Julian Christ zu verschieben".