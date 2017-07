Vom Nildelta ins Murgtal

Gaggenau - Das Goethe-Gymnasium wird mit einem neuen Direktor ins kommende Schuljahr gehen. Dies hat das Regierungspräsidium bestätigt. Andreas Heitz werde ab 1. August die Geschicke der Schule leiten. Die Zeit der kommissarischen Leitung hat damit ein Ende.

Andreas Heitz war bislang stellvertretender Leiter der Deutschen Schule der Borromäerinnen in Kairo. Unmittelbar nördlich der Metropole mit geschätzten sieben bis neun Millionen Einwohnern im Stadtgebiet beginnt das Delta des Nils, mit etwa 6850 Kilometern der längste Fluss der Erde. Heitz' künftiger Arbeitsplatz liegt in einer kleinen Großen Kreisstadt von nicht ganz 30000 Einwohnern und einem Flüsschen, das nach 80 Kilometern in den Rhein (gut 1230 Kilometer) mündet.

Knapp 1000 Schüler besuchen derzeit das Goethe-Gymnasium. 109 Abiturienten wurden kürzlich verabschiedet, 131 Sextaner werden im September in den fünften Klassen erwartet. Wie berichtet, war Direktor Dr. Roland Purkl zum Ende des Schuljahrs 2015/16 in Ruhestand getreten. Er hatte seit 1992 die Geschicke der Schule geleitet. Ebenfalls in Pension ging damals nach 36 Jahren der stellvertretende Schulleiter Karl-Heinz Brünle. Kommissarischer Nachfolger Purkls wurde Peter Spranz. Als stellvertretender Schulleiter kam Bernhard Krabbe aus Weil der Stadt nach Gaggenau. Peter Spranz wiederum geht jetzt in Ruhestand.

Andreas Heitz war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In seiner Vita bilden Auslandserfahrungen einen Schwerpunkt. Zuletzt war er seit 2013 in Kairo. Die Deutschen Schulen der Borromäerinnen in Kairo und Alexandria sind nach eigenem Bekunden "Teil der deutschen Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland. Die Schulen führen als Begegnungsschulen zu bikulturellen Abschlüssen."

Von 2000 bis Anfang 2008 unterrichtete Heitz am Colegio Goethe Buenos Aires. Er war dort Mitglied der erweiterten Schulleitung und hatte die Fachleitung Deutschsprachiger Fachunterricht inne. Nach dem Abitur 1979 am Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten-Mörsch absolvierte Heitz an der Uni Karlsruhe das Studium der Mathematik und Physik für Lehramt an Gymnasien. Nach Stationen in Pfullingen und Karlsruhe (Fichte-Gymnasium) sowie in Argentinien war er von 2008 bis September 2013 als Oberstudiendirektor am Walahfrid-Strabo-Gymnasium.