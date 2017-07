Ausgebüxte Ziegen: Im Schneckentempo zurück in den Stall Weisenbach (mm) - "Ich besuche meine Ziegen jeden Tag und bringe ihnen Futter", berichtet Inge Bleier. Eigentlich nicht ungewöhnlich für eine Tierhalterin, in diesem Fall aber doch. Denn die Tiere der Auerin stehen nicht im Stall im Füllenbachtal oder auf einer Weide, sondern haben sich im Auer Wald eingerichtet. "Es sind immer noch meine Tiere, ich kann sie doch nicht sich selbst überlassen", begründet sie ihre tägliche Tour. Anfang März sind einige der Hornträger beim Klauenschneiden ausgebüxt (das BT berichtete) und seither nicht mehr in den Stall zurückgekehrt. Fünf sind es noch, die sich im Wald beim "Stielrain" offenbar ganz wohlfühlen. Inge Bleier hat aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sie wieder in den Stall zu bekommen: "Zuerst waren sie etwa fünf Kilometer entfernt, jetzt sind es noch rund zwei Kilometer." Reine Luftlinie zum Weidegrund sind es sogar nur rund 500 Meter. Seit ihrem Ausbruch hat sich die kleine Herde also nicht allzu weit bewegt. Vom "Maienplatz" geht es langsam wieder zurück in Richtung Au. Von Ziegenbock fehlt jede Spur Jeden Morgen fährt Inge Bleier mit dem Auto in den Wald. "Wenn ich hupe, kommen sie angelaufen", berichtet sie. Berühren oder gar einfangen lassen sich die Tiere aber nicht. Und Fremde mögen sie schon gar nicht: So war BT-Fotograf Raimund Götz mit dem Teleobjektiv dabei, um aus gebührender Entfernung die Aufnahmen zu machen. "Mich akzeptieren die Tiere", erzählt Bleier, "bei Fremden aber sind sie total scheu. Allein schon, wenn sie die Stimmen hören - und bei Männern erst recht." So hat sie keine andere Wahl, als alleine zu versuchen, die fünf verbliebenen rehbraunen Geißen wieder nach Au zu locken. Vom Ziegenbock, der ein auffällig helles Fell hat, fehlt jede Spur. Er wurde im April beim Obertsroter Schützenhaus und danach im Bereich Müllenbild/Nachtigall zuletzt gesehen. "Um den tut es mir besonders leid", sagt die Halterin. Im Sommer haben die Tiere keine Probleme, sich im Wald zurechtzufinden. Zumal jeder Tag in Freiheit sie dort heimischer werden lässt. Allerdings: Das wird nicht so bleiben. Der nächste Winter kommt. Inge Bleier wünscht sich sehr, dass es ihr bis dahin gelungen sein wird, sie wieder in den heimische Stall zubringen, denn "die Tiere wissen nicht, dass es Winter wird".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben