Fast schon zu viel los an einem Samstag

Gaggenau - Zu wenig los zwischen Bad Rotenfels und Ottenau? Am letzten Juli-Wochenende ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil: Wer Livemusik und Festivalatmosphäre mag, der wird sich am Samstag, 29. Juli, entscheiden müssen. Oder Party-Hopping betreiben, sprich: von einem Konzert zum nächsten eilen. Dies wird wohl für die wenigsten eine ernsthafte Alternative sein, somit bleibt die Frage: Lässt sich diese "Event-Kollision" nicht vermeiden? Schließlich ist man in Gaggenau und nicht in Berlin. Vermeiden ließe sich die Kollision vielleicht - aber jeder Veranstalter hat gute Gründe, an seinem Termin festzuhalten.

Zum vierten Mal bereits richten der TB Gaggenau und die Innenstadt-Gastronomen Michaela Scheffold (Ratsstübel) und Michael Böhmer (Brezels) unter der künstlerischen Leitung von Reiner Margulies das Gaggtival auf dem Marktplatz aus. Seit 2014 findet es am ersten Samstag der Ferien statt. Dieses Mal feiern am selben Wochenende auch die SV Ottenau ihr Sportfest - mit insgesamt drei Livekonzerten - und der Musikverein Bad Rotenfels eine "Dirndl- und Lederhosenparty".

Der Reihe nach: Wegen der mittlerweile etablierten Terminierung des Gaggtival war die SV Ottenau aktiv geworden: Der Verein führte die unbefriedigende Besucherresonanz bei seinem Sportfest-Samstag im Vorjahr 2016 auf die Gaggenauer Konkurrenz zurück. Manfred Striebich, Vorsitzender der SVO: "Seit Jahr und Tag" sei das Sportfest eindeutig terminiert: am letzten Wochenende im Juli, an dem auch der Sportfest-Montag noch nicht im August liegt. Das wäre 2016 also von Freitag, 22., bis einschließlich Montag, 25. Juli, gewesen. Also eine Woche vor dem Gaggtival. Es hätte also keine Kollision mit den Gaggenauern geben müssen, räumt Striebich ein. "Aber wir haben Rücksicht auf Rotenfels genommen und unser Fest um eine Woche verschoben", erinnert er sich.

Hintergrund

Denn am eigentlichen "SVO-Wochenende" feierte man 2016 in Bad Rotenfels das große "975 Jahre"-Fest. Rotenfels entgegengekommen, dafür aber Kollision mit Gaggtival sehenden Auges in Kauf genommen. Und dieses Jahr? Da hat der MV Bad Rotenfels sein viertägiges Fest ausgerechnet auf das Wochenende verlegt, an dem bereits SVO-Sportfest und Gaggtival stattfinden.

Das geschehe aber aus nachvollziehbar guten Gründen, betont Christian Rieger; er ist Vorsitzender des Musikvereins Rotenfels: Der bisherige Termin, das letzte August-Wochenende, sei nicht mehr haltbar gewesen. Zum einen, weil ein Mitglied der Heldensteiner HeuBodnBlosn, die bereits 2016 das Zelt gerockt hatten, an eben diesem Termin Hochzeit feiert. Da die Rotenfelser aber diese Formation unbedingt erneut haben wollten, mussten sie ihr Fest verlegen. Rieger gibt weiter zu bedenken: Bei allen Vereinen sei August der klassische Urlaubsmonat. "Wir mussten immer Dutzende Vereine anschreiben, um fünf zu bekommen, die bei uns auftreten." Auch die Zahl der Helfer ist urlaubsbedingt dezimiert.

Darüber hinaus müsse der Musikverein die übrigen Bad Rotenfelser Termine im Blick haben. "Wir wären auf den 22. Juli gegangen, damit wir aus der Ferienzeit ganz draußen sind. Aber da hat der Handharmonika-Spielring Fest, das können wir nicht machen." Der Musikverein habe darüber hinaus im Rathaus nachgefragt, ob für 29. Juli andere Vereinsfeste gemeldet seien. "SV Ottenau und Musikverein Freiolsheim" seien genannt worden, das Gaggtival nicht. Sorgen, dass in Rotenfels Besucher ausbleiben könnten, hat Rieger nicht: "Mit dem bayerischen Abend haben wir ein Alleinstellungsmerkmal." Ein Alleinstellungsmerkmal hat das Gaggtival mit Sicherheit auch. Gleichwohl sind die Or ganisatoren umHartmut Stich(TBG)der SVO entgegengekommen: 2018 wird das Gaggtival nicht am "SVO-Wochenende" stattfinden, sondern eine Woche später. Der Samstag, 4. August, ist da aber bereits das zweite Ferienwochenende. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Verlegung auf die Zahl der Besucher und Helfer auswirkt. Für 2019 bis einschließlich 2022 haben TBG und SVO vereinbart, dass das Gaggtival wieder am ersten Ferienwochenende ausgerichtet wird, erläutert Stich.

Terminkollisionen werden sicher auch in Zukunft ein Thema sein. Manfred Striebich meint: "Eine Koordination auf Gesamtstadtebene durch das städtische Kulturamt wäre sinnvoll." Letztlich aber könnte die Stadt nur Empfehlungen aussprechen. Die Terminhoheit würden weiterhin die Vereine haben.