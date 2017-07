Es wird schnell bitter und einsam

Gaggenau - Mit einem zarten, guten Gefühl fängt es häufig an. Aber auf der Suche nach mehr wird es schnell bitter und einsam. Diese Gefühle waren es, die die Schauspieler der Reha-Klinik Freiolsheim am Dienstagabend in der Jahnhalle auf die Bühne zauberten. Mit dem Theaterstück "Zart. Bitter. Sucht." erzählen elf Frauen und Männer ihr Leben mit der Sucht.

"Haben Sie Interesse an den Ursachen, die Menschen krank machen? Ich kenne sie alle. Ich nutze sie alle. Einsam sind Sie schnell", flüstert die Stimme. Eingehüllt in einen Kapuzenmantel steht die Gestalt auf der Bühne, umgeben von reglosen Personen, die unter Planen zugedeckt sind. Es ist die Sucht, die bedrohlich über ihren Gefangenen steht.

Ruhig und düster beginnt das Theaterstück, das am Dienstag von elf Patienten der Reha-Klinik Freiolsheim aufgeführt wurde. Das Stück bildet den Abschluss einer Reihe von Drogenpräventionskursen. Seit Mai veranstaltet das Polizeirevier Gaggenau in Kooperation mit dem Verein "Lebenswertes Murgtal" in den verschiedenen Gaggenauer Schulen Workshops, in denen die Schüler über Drogen und ihre Folgen aufgeklärt werden. Eltern und Schüler konnten am Dienstagabend abschließend das Theaterstück von Patienten der Reha-Klinik besuchen.

Auf der Bühne schaffen es die Gefangenen nach und nach, sich von den Planen zu befreien. Alle bis auf eine. Das Mädchen, das liegen bleibt, wird von den anderen angegriffen und beschimpft. Weil sie faul und nutzlos sei. So lange, bis sie anfängt zu schreien. Dann wird es still.

Szenen kommen mit wenig Text aus

Musik und tänzerische Elemente unterstreichen die Szenen, die mit wenig Text auskommen. Sie zeigen die Facetten eines Lebens in der Sucht: Die Gründe, warum Drogen "helfen" können oder die Sehnsucht, die sie stillen. Die verzweifelte Suche nach Hilfe bleibt ergebnislos, da alle im Umfeld sich nur um ihr Handy und sich selbst kümmern, bis der Hilfesuchende schließlich von zwei Männern mit einer Zwangsjacke abtransportiert wird. Doch nicht nur mit illegalen Drogen befassen sich die Schauspieler: "Es nennt sich Neuro-Enhancement. Das ist die Perfektion des menschlichen Geistes, ja sogar des gesamten Organismus", erzählt ein Doktor einer großen Pharma-Firma auf der Bühne. Gegen jedes Problem hat er die richtigen Mittel, gegen Unkonzentriertheit und Hyperaktivität, Stress oder einen untrainierten Körper. Alle Mittel sind frei verkäuflich und legal.

"Es kann jedem passieren", erklärt die Sucht in der dunklen Kapuze. "Es sieht manchmal ganz harmlos aus. Ganz normal. Und dann bin ich da und halte Sie ganz fest." Überraschend holen die Schauspieler einzelne Zuschauer zu einem Tanz mit auf die Bühne. In kürzester Zeit tanzen die Zuschauer die selben Schritte wie die Patienten. "Sehen Sie, wie schnell das passiert, dass Sie alle mitmachen?", fragt die Sucht ins Publikum. "Ist das das Gefühl, dazugehören zu wollen? Zu müssen?"

"Wir betreiben Prävention nach außen in den Schulen", erklärt Andrea Patel, Psychologin und Regisseurin des Stücks. Daher sei ihr die Vor- und Nachbesprechung mit den Kindern besonders wichtig. "Das Theaterstück ist auch eine Prävention nach innen. Für die Patienten ist es selbstwertsteigernd", erläutert Patel.

Im Anschluss zur Aufführung gab es eine Diskussionsrunde mit Eltern und Schülern. Als Experten waren zwei Patienten der Reha-Klinik, die Rastatter Jugendrichterin Annette Bock, Silvia Sammet von der Fachstelle Sucht in Rastatt, Realschulleiter Axel Zerrer, Schulsozialarbeiterin Tanja Heinze und der Polizist mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendkriminalität Georg Bierbaums geladen.

"Das Thema Sucht begegnet uns allen immer wieder", erklärt Bürgermeister Michael Pfeiffer. "Es ist wichtig, dass sich jeder von uns immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Vor 15 Jahren, als der Verein Lebenswertes Murgtal gegründet worden ist, war Sucht eines der ersten Themen, das aufgegriffen worden ist." Schon damals habe es ein Theaterstück von ehemaligen Süchtigen gegeben. Gerade dies lobt Pfeiffer: "Ich finde es sehr gut, dass man hier das Thema so spielerisch aufarbeitet." Das sehen auch die Patienten so: "Ich kann normalerweise nicht weinen", erzählt einer der Patienten und Schauspieler, "Jetzt kann ich es. Das ist eine andere Art, Therapie zu machen."