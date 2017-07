Premium-Angebot erhitzt Gemüter Von Wolfgang Froese Loffenau - Nach kontroverser Debatte hat der Gemeinderat den Weg für eine zügige Erweiterung des evangelischen Kindergartens Kirchhaldenpfad freigemacht, da die beiden Loffenauer Kindertageseinrichtungen schon jetzt rechtlich gesehen überbelegt sind. Ein regelmäßig tagender "Runder Tisch" mit der Kirchengemeinde soll künftig dem Gemeinderat mehr Einflussmöglichkeiten geben. Die Kindergärten sind derzeit das Aufregerthema in Loffenau schlechthin, was sich nicht zuletzt am ungewöhnlich starken Besuch der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zeigte: Rund 25 Eltern verfolgten die bald einstündige Diskussion am Ratstisch. Deutlich wurde einmal mehr, dass aktuelle Fragen von einer verbreiteten grundsätzlichen Unzufriedenheit über fehlende Mitspracherechte im Kindergartenbereich überlagert werden. Das in der vorausgegangenen Gemeinderatssitzung zur Kenntnis gegebene Positionspapier der Freien Wähler habe "die Kirchengemeinde verärgert, das Personal frustriert und die Eltern verunsichert", sagte Bürgermeister Erich Steigerwald. Die FWG hatte darin die jahrzehntelange Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde für die beiden Kindergärten Kirchhaldenpfad und Brunnengasse infrage gestellt (wir berichteten). Verteilt wurde eine Stellungnahme der Kirchengemeinde, die bereits vom 26. Juni datiert. Darin wird eine schnelle Entscheidung zum Umbau des Kindergartens Kirchhaldenpfad gefordert und eine "unfaire" Darstellung der Kindergartenarbeit in Zusammenhang "mit den sicherlich hohen Kosten" beklagt. Die Kirchengemeinde sei gerne bereit, "die bis jetzt erfolgreiche Arbeit" mit den Kindern weiterzuführen. "Wir machen aber auch kein Hehl daraus, dass eine Übernahme der Kindergartenarbeit durch die Kommune eine ganz wesentliche personelle Entlastung der Kirchengemeinde sowie des Kirchengemeinderats mit sich bringen würde." Über eine halbe Million Euro Defizit zu tragen Aktuell beträgt das nach Abzug aller staatlichen Zuschüsse und Elternbeiträge von der Gemeinde zu tragende Defizit über eine halbe Million Euro und entspricht damit dem kompletten Grund- und Gewerbesteueraufkommen, wie die Kämmerin Daniela Tamba ausführte. Für vier Kindergarten-, eine Krippen- und anderthalb Hortgruppen werden 15,85 Vollzeitstellen benötigt, was bei der Kirchengemeinde zu einem Haushaltsvolumen für die Kindertagesstätten von insgesamt 1,1 Millionen Euro führt. 90 Prozent davon sind Personalkosten. Steigerwald verteidigte die hohen Aufwendungen mit dem Hinweis, dass es in Loffenau ein "Premium-Angebot" gebe, das "maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Eltern" sei. Für die SPD-Fraktion stellte Helmut Möhrmann einen "Mangel an Kommunikation" fest. Der von der Verwaltung beantragte Umbau der Kita Kirchhaldenplatz zur Aufnahme einer zweiten Krippengruppe mit veranschlagten Gesamtkosten von 100000 Euro sei nicht komplett durchgerechnet. Er forderte die Einrichtung eines "Runden Tischs" des Gemeinderats mit der Kirchengemeinde, um regelmäßig über die Entwicklungen im Kita-Bereich informiert zu werden. Ihm schloss sich Bertram Herb (CDU) inhaltlich weitgehend an. Er plädierte für die Aufwertung des bisherigen Kindergartenausschusses analog dem Bauausschuss, der drei- bis viermal jährlich tage und dem von Gemeindeseite aus sechs bis acht Mitglieder angehören sollten. Reiner Singer (FWG) wiederholte seine prinzipielle Kritik. Das Defizit im Kindergartenbereich sei pro Kopf gerechnet das höchste im Umland. "Wir sollen 100000 Euro investieren in ein Gebäude, das uns nicht gehört und für das wir Miete zahlen sollen." Er stellte gleichwohl eine Zustimmung in Aussicht, sofern der Kindergartenvertrag mit der Kirchengemeinde verändert werde und künftig vier gemeinsame Sitzungen im Jahr stattfänden. Mehrteilige Beschlussempfehlung Die Kuh vom Eis holte Steigerwald an diesem Abend mit einer veränderten mehrteiligen Beschlussempfehlung, die eine große Mehrheit quer durch die Fraktionen fand. Die Verwaltung wurde beauftragt, "baldmöglichst" einen "ständigen Runden Tisch" mit Vertretern der Fraktionen, der Verwaltung, der Kirchengemeinde und der Kindergartenleitung einzurichten. Den Umbau des Kindergartens Kirchhaldenpfad übernimmt die Gemeinde bis zu einer Summe von 120000 Euro, womit mögliche Kostenrisiken voraussichtlich abgedeckt sind. Ein Zuschuss des Landes von 50 Prozent steht in Aussicht. Zudem wurde das Architekturbüro Luft mit einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Kinderbetreuung im Bereich Kindergarten Brunnengasse und Grundschule beauftragt.

