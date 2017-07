Der Zapfhahn bleibt zu

Weisenbach - Gasthäuser und Wirtschaften sind die Kommunikationszentren von Gemeinden. Dort wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch über das Ortsgeschehen und darüber hinaus diskutiert. In Weisenbach steht ein solcher Treffpunkt nicht mehr zur Verfügung: der "Grüne Baum" hat seine Türen geschlossen, der Zapfhahn bleibt zu.

Nach dem angekündigten Urlaub sei das Gasthaus überraschend nicht mehr geöffnet worden, berichtet Hautamtsleiter Walter Wörner auf BT-Nachfrage. Für die Infrastruktur im Ort sei das ein klarer Nachteil. Der "Grüne Baum" war das letzte klassische Wirtshaus in Weisenbach, 28 Fremdenzimmer standen zur Verfügung. In der Vergangenheit fanden Konzerte sowie Aktionstage statt, die ihren Zuspruch gefunden hatten.

Angelika Frank und Ralf Kaiser hatten Mitte August 2010 das Lokal übernommen. Zum 30. Juni wurde laut Wörner bei der Verwaltung das Gewerbe abgemeldet.

Zwar gebe es noch Vereinshäuser in der Gemeinde, die von diesen tageweise bewirtschaftet werden, dennoch sei ein Wirtshaus im Dorf ein wichtiger Treffpunkt. Im Ortsteil Au stehen mit der "Krone" und dem Sängerheim noch Gaststätten zur Verfügung. Übernachtungsgäste könnten beispielsweise in der "Krone", im Kolpinghaus oder im Naturfreundehaus logieren. Wünschenswert wäre, so Wörner, dass das Gasthaus in der Ortsmitte erhalten bleiben könnte.

Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich. Eine weitere Verpachtung werde es unter seiner Regie nicht geben, machte Eigentümer Karl-Heinz Kleber deutlich. Das Gebäude soll verkauft werden. Aus Alters- und Gesundheitsgründen wolle sich die Familie von der Immobilie trennen. Die Belastung mit einem weiteren gastronomischen Betreiber sei für die Eigentümerfamilie keine Option für die Zukunft mehr, bekräftigte diese.