Frau Gutsche fliegt zum Käppele

Unbekannter schießt auf Auto Offenburg (red) - Eine Frau und ihr Lebensgefährte waren am Sonntag in einem Fiat bei Zunsweier unterwegs. Plötzlich vernahmen beide einen Schlag gegen die Fahrertür. Die Polizei geht nun davon aus, dass der Wagen mit einem Luftgewehr beschossen wurde (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Eine Frau und ihr Lebensgefährte waren am Sonntag in einem Fiat bei Zunsweier unterwegs. Plötzlich vernahmen beide einen Schlag gegen die Fahrertür. Die Polizei geht nun davon aus, dass der Wagen mit einem Luftgewehr beschossen wurde (Symbolfoto: red). » - Mehr