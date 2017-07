Die Region will nicht getrieben werden, sondern lenken

Stellvertretend für mittelständische Zulieferer berichtet der Geschäftsführer von König Metall, Hansjörg Leuze, über neue Entwicklungen und Produkte für die Elektromobilität: "Wir haben die Verantwortung für 650 Arbeitsplätze. Das soll auch dann so sein, wenn sich Technologie und Produkte verändern." Es wurde ein erstes gemeinsames Papier erarbeitet.

Anlass: Das Automobil werde derzeit zum zweiten Mal "erfunden". Mit dem Beirat nehme nun die regionale Politik in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Gewerkschaften und der Agentur für Arbeit ihre Verantwortung wahr, um die Automobilindustrie als eine Leitbranche der Region auf ihrem Weg in die Zukunft nachhaltiger und intelligenter Mobilität zu unterstützen.

Wohlstand und Beschäftigung sichern

Wohlstand und Beschäftigung sollen gesichert werden.

Herausforderungen: Anders als bislang angenommen, werde jetzt mit einer schnelleren und stärkeren Verbreitung der Elektromobilität gerechnet. Akzeptanz durch die Verbraucher und Elektrifizierung einzelner Autos seien nicht alle Aspekte. "Wenn Elektromobilität massentauglich sein und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten soll, muss die Infrastruktur leistungsfähig sein und der notwendige Strom regenerativ erzeugt werden."

Auch die Konnektivität (Netzwerke) und das autonome Fahren sowie neue Mobilitätsdienste ("Nutzen statt Besitzen") verändern die Branche. Hinzu komme die weiterhin notwendige Optimierung bestehender Verbrennungsmotoren, die auf mittlere Sicht auch noch wesentlich für den Erfolg der Produkte und für die Beschäftigung sein werde.

Grundsätzliche Fragen:

Wie wirken sich mögliche Rückgänge von Stückzahlen im klassischen Antriebsstrang bei Endherstellern und Zulieferern aus?

Wenn der Wertschöpfungsanteil elektrischer Komponenten steigt: Wo finden Entwicklung und Produktion statt?

Wie wirkt sich der derzeitige Umbruch mittelfristig auf die automobilnahen Branchen aus?

Wie lässt sich die Zusammenarbeit von Automobilindustrie und Wissenschaft fortentwickeln, damit diese Stärke weiterhin Innovationen hervorbringen kann?

Welche Beschäftigungseffekte sind zu erwarten?

Wie kann der Wandel sozialverträglich werden?

Was kommt auf den Arbeitsmarkt in der Region zu?

Wie steht es um die gesellschaftliche Begleitung?

Wie lassen sich die Belange von Wirtschaft und Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz verbinden?

Was müssen die Städte und Gemeinden leisten?

Wie lassen sich Schwerlastverkehr in der Region steuern und Verkehrswege entlasten?

Konkrete Ziele sollen vereinbart werden

Vorgehensweise: "Damit Wohlstand, Arbeitsplätze, eine gute Infrastruktur und eine lebenswerte Umwelt auch weiterhin Kennzeichen der Region sind, werden die Beteiligten die Veränderungsprozesse im Antriebsstrang, in der Vernetzung, dem autonomen Fahren und neuen Möglichkeiten der Mobilität diskutieren und gemeinsam gestalten."

Dass die Menschen in den Betrieben mitgenommen und vorbereitet werden müssen, sei eines der zentralen Anliegen. IHK und Agentur für Arbeit sehen hier in der rechtzeitigen Qualifizierung einen wichtigen Beitrag. Die Betriebsratsmitglieder seien dabei wichtige Partner.

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl lege Wert darauf, möglichst konkret gemeinsam arbeiten zu können, berichtet Claudia Peter. Nicht nur die Geschwindigkeit der Veränderungen sei wichtig: Getroffene Entscheidungen müssten rechtssicher sein.

In der Diskussion ging es darüber hinaus nicht nur um regionale Standortvorteile oder fehlende Netzausstattung, sondern auch darum, wie der Beirat die Veränderungen gestalten könne. In einem nächsten Treffen im Herbst soll es deswegen um den aktuellen Stand in den Betrieben gehen und die daraus resultierenden Anforderungen an Kommunen und Institutionen. Nach den Worten Peters zeigte sich Prof. Hans-Peter Mengele (IHK) beeindruckt über die "Attribute der Region" und wie die Beteiligten ihre Region gemeinsam nach vorne bringen wollten.

