"Die Kinder finden ihn einfach cool"

Gernsbach - Die Amtseinführung hat ein Jahr auf sich warten lassen. Dafür war sie aber ein echtes Spektakel. Mit einem fulminanten Programm hat die ganze Gemeinschaft der Naturparkschule Hilpertsau ihren Schulleiter Benjamin Matzelsberger nun auch offiziell in sein Amt eingeführt.

Schulrätin Gabriele Jäger freute sich "in Zeiten, in denen es zu wenige Schulleiter gibt", ganz besonders darüber, "dass Sie sich aus dem fernen Berlin" für den Weg nach Hilpertsau entschieden haben. Der gute Ruf der Naturparkschule - der ersten im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord - sei bis nach Kreuzberg durchgedrungen, wo Matzelsberger zuvor an einer sogenannten Brennpunktschule unterrichtet hatte. Jäger skizzierte kurz den Werdegang des Pädagogen, der als Schulleiter nun Mut, Entschlossenheit, Erfahrung und Führungskompetenz unter Beweis stellen müsse. Das Anforderungsprofil für eine solche Position sei sehr anspruchsvoll. Dass er dieses mitbringe, habe er in seinem ersten Jahr an der Spitze der Naturparkschule bereits unter Beweis gestellt, so Jäger. Die aktuell 74 Grundschüler zählende Bildungseinrichtung in Hilpertsau sei "zwar einzügig, aber einzigartig", betonte die Schulrätin vor allem mit Verweis auf die zahlreichen außerschulischen Kooperationspartner.

Davon, "was von außen alles in die Grundschule Hilpertsau hineinwirkt", zeigte sich auch Bürgermeister Dieter Knittel beeindruckt. Diese "integrative Kraft", die von der Naturparkschule ausgehe, sei ein Alleinstellungsmerkmal in der Bildungslandschaft des Murgtals, das ihn als Rathauschef durchaus mit Stolz erfülle. Nach einem Jahr "Probezeit" könne man mit Fug und Recht sagen: "Sie sind schon angekommen." Knittel äußerte zwei Wünsche in Richtung Matzelsberger: Er möge den Gedanken der Naturparkschule weitertragen und weiterentwickeln sowie die gelebte Schulpartnerschaft mit Baccarat im Sinne seiner Vorgängerin Brigitte Seiser fortführen. "Wie können wir Europa weiterentwickeln, wenn wir es nicht vor Ort leben?", erklärte Knittel und erntete Applaus.

Unterbrochen wurden die insgesamt acht Redebeiträge von musikalischen, tänzerischen und schauspielerischen Einlagen aller Klassen. Zunächst überraschten die Erstklässler "ihren Chef" mit den besten Wünschen in Form eines selbst gebastelten Blumenstraußes. Die Flötengruppe unter der Leitung von Marianne Weßbecher hatte gleich zwei Auftritte und die zweite Klasse sang lautstark: "Wir sind alle zusammen ein gutes Team - nicht zuletzt dank ihm." Die Freude und Intensität der Beiträge ließ erkennen, dass die Kinder mit Begeisterung bei der Sache waren. Das bestätigte die Elterneiratsvorsitzende Alexandra Schillinger mit ihrer Einschätzung, "die Schüler finden ihn einfach cool", worauf ein lautes "Ja" durch die Turnhalle tönte.

Weitere Grußworte sprachen Stephanie Hinkelmann als Geschäftsführende Schulleiterin der Gernsbacher Schulen, Bernhard Baumstark, Personalrat des Staatlichen Schulamts Rastatt, und Schuldekan Michael Wieber.

Für musikalische Abwechslung sorgten Carolin und Franziska Sieb an Keyboard und Flöte sowie das von allen Schülern gemeinsam gesungene Lied "Du gehörst zu uns, wir gehören zu dir - wenn du Freunde suchst, dann findest du sie hier." Die Viertklässler überreichten einen Ordner der Erinnerungen an Matzelsbergers erstes Jahr und die Drittklässler führten ein rasantes Tanz-Theater auf.

Und der Gefeierte selbst? Er gab sich zunächst sprachlos, ob "des tollen Programms", sagte dann aber doch einige passende Worte - vor allem in Richtung seiner Kolleginnen, auf deren Unterstützung er sich stets verlassen könne.