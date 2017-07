Die Außenwirkung der Ferienregion Von Markus Mack Forbach - Ferienregion Forbach - so wirbt die Murgtalgemeinde auf ihrer Homepage. Der Internet-Auftritt sowie das "Gesicht" in Form eines Logos waren in der Vergangenheit bereits Themen, mit dem sich der Gemeinderat beschäftigte. Allerdings - sie harren weiter der Lösung. Leitlinien wurden bei der Klausursitzung der Verwaltung mit dem Gemeinderat im April besprochen, diese gelte es, jetzt weiterzuentwickeln. Und dazu gehören auch die Themen Internetpräsenz und Logo, machte Bürgermeisterin Katrin Buhrke auf Anfrage deutlich. Nach der Sommerpause ist vorgesehen, dass die Leitlinien weiter ausgearbeitet werden, wieder unter Mitwirkung eines externen Moderators. Forbach hat durch seine Lage durchaus Pfunde, mit denen die Gemeinde wuchern kann. Bei der Umsetzung des Themas Tourismus ist aber noch "Luft nach oben". Darüber ist man sich im Rathaus bewusst. In der kommenden Sitzung am Dienstag, 25. Juli, stehen gleich drei Tourismus-Themen auf der Tagesordnung, informierte die Bürgermeisterin. Zunächst wird sich Patrick Schreib als neuer Geschäftsführer des Zweckverbands "Im Tal der Murg" vorstellen und die zukünftige Kooperation mit der Baiersbronn Touristik, deren Geschäftsführer er ebenfalls ist, präsentieren. Was in der Murgtalgemeinde als äußeres Zeichen fehlt, ist ein Bekenntnis zum Nationalpark. Keine Hinweistafeln machen bislang darauf aufmerksam, dass Forbach eben Nationalparkgemeinde ist. Das Thema wird den Gemeinderat in seiner Sitzung ebenfalls beschäftigen. Der Verein Nationalparkregion ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Landkreis, Gastronomen, Beherbergungsbetrieben, Freizeiteinrichtungen und dem Nationalpark. Auch Forbach ist daran beteiligt. Die Stärkung der Nationalparkregion Schwarzwald soll langfristig die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Destinationen im Schwarzwald sichern. Über die weitere Mitgliedschaft und den dafür erforderlichen finanziellen Beitrag wird des Gemeinderat entscheiden. Sichtbares Aushängeschild des Nationalparks in der Gemeinde wird der ehemalige Herrenwieser Rossstall, der zu einem Nationalparkhaus wird - der Technische Ausschuss des Gemeinderat beschäftigt sich in der kommenden Woche mit dem Thema. Ein weiterer Mosaikstein für die Ferienregion ist der geplante Mountainbike-Trail in Gausbach (das BT berichtete). Auch hierzu stehen weitere Entscheidungen an. Die eingegangenen Angebote für Bau, Detailplanung, Beschilderung, Infomaterial und die Entwicklung von GPS-Touren sind zur Wertung an den Zuschussgeber, den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, weitergeleitet. Was passiert, wenn Gäste nach Forbach kommen und sich am Terminal beim Bahnhof über Quartiere informieren wollen? Dieses ist seit einiger Zeit defekt. Die Stromversorgung ist nicht mehr gewährleistet und das Gerät dem Vandalismus ausgesetzt, so die Bürgermeisterin. Man denke darüber nach, das Gerät vom bisherigen Standort zur E-Bike-Ladestation am Rathaus zu verlegen. Informationen für Gäste gibt es bei der Tourist-Info im Rathaus.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Spielberg

Hamilton will Taten sprechen lassen Spielberg (sid) - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton vermied in den vergangenen Tagen Äußerungen zum Rammstoß von Baku. Auch auf die Entschuldigung von Rivale Sebastian Vettel reagierte der Brite bislang nicht - stattdessen will er den Ferrari-Piloten auf der Strecke bestrafen (Foto: dpa). » Weitersagen (sid) - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton vermied in den vergangenen Tagen Äußerungen zum Rammstoß von Baku. Auch auf die Entschuldigung von Rivale Sebastian Vettel reagierte der Brite bislang nicht - stattdessen will er den Ferrari-Piloten auf der Strecke bestrafen (Foto: dpa). » - Mehr