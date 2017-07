Ein Muss in jedem Marmeladen-Regal

Bühl



SBFV-Pokal: Bühl empfängt Ottenau Bühl (red) - Die Ruhezeit ist vorbei, der Fußballbetrieb in der Region nimmt wieder Fahrt auf - und zwar mit der Qualifikationsrunde für den SBFV-Pokal. Am Freitag möchte Bezirksligist Baden-Oos ärgern, tags drauf empfängt Landesligist Bühl den Ligakonkurrenten SV Ottenau (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die Ruhezeit ist vorbei, der Fußballbetrieb in der Region nimmt wieder Fahrt auf - und zwar mit der Qualifikationsrunde für den SBFV-Pokal. Am Freitag möchte Bezirksligist Baden-Oos ärgern, tags drauf empfängt Landesligist Bühl den Ligakonkurrenten SV Ottenau (Foto: toto). » - Mehr