Vielfältige Möglichkeiten

Gaggenau - Das Murgtal ist eine Reise wert. Die Schönheiten der Region haben sich schon längst herumgesprochen. Idyllische Winkel, malerische Orte - das sind nur zwei Schlagworte, mit denen in Prospekten geworben wird. Mit der Stadtbahn kommen täglich zahlreiche Tagestouristen. Das ist momentan auch der Schwerpunkt. Darüber hinaus verbringen selbstverständlich Gäste auch mehrere Tage. Wandern, Radfahren oder sonstige Aktivitäten - vielfältig sind die Möglichkeiten für erholsame und abwechslungsreiche Tage.

Gibt man in einer Suchmaschine "Urlaub im Murgtal" ein, landet man fast zwangsläufig auf den Internetseiten des Zweckverbands "Im Tal der Murg". Stichwort Wandern: "Ein weitläufiges - nach dem System des Schwarzwaldvereins ausgeschildertes - Wegenetz erschließt die gesamte Ferienregion für den Wandergast. Auch Westweg und Mittelweg sowie der Premiumwanderweg ,Murgleiter' führen durch das Murgtal", heißt es dort. Auch Radfahrer sowie Freunde von Outdoor-Aktivitäten wie Flussbett-Wanderungen, Kajak fahren, Ganzjahresbobbahn oder Klettergarten kommen auf ihre Kosten.

Aber wie werden die Angebote angenommen? Bei der Unterkunftssuche werden auf der Homepage des Zweckverbands 122 Ergebnisse in den fünf Mitgliedsgemeinden angezeigt. Überwiegend sind es Ferienwohnungen (86 an der Zahl). Es folgen Hotels (11) und Privatzimmer (10). Gasthöfe, Gästehäuser und Pensionen (jeweils 6) sind ebenso vertreten wie Reisemobilstellplätze (4), Naturfreundehäuser (5) oder sonstige Anbieter.

Unterschiedlich ist das Angebot in den Kommunen. Auffallend ist zum Beispiel, dass es unter "Gaggenau" gerade einmal ein Hotel gibt, das sich auch noch außerhalb in Moosbronn befindet. Das Parkhotel in der Innenstadt steht seit Jahren leer, im früheren Hotel "Ochsen" in Bad Rotenfels sind seit längerer Zeit Flüchtlinge untergebracht. Somit müssen zum Beispiel Geschäftsreisende mit dem Ziel Gaggenau hotelmäßig in umliegende Kommunen ausweichen. Gernsbach verfügt über insgesamt sieben Hotels, wobei einige davon sich auch außerhalb befinden. In Forbach wird der Gast insbesondere bei den 26 Ferienwohnungen fündig. Dort gibt es ferner zwei Hotels und ein Hotel garni.

In Weisenbach hat der "Grüne Baum" seit einigen Tagen geschlossen, die 26 Fremdenzimmer stehen momentan nicht zur Verfügung. Das Angebot in dieser Kommune konzentriert sich auf fünf Unterkünfte: einen Gasthof, zwei Ferienwohnungen, Naturfreundehaus, Kolpinghaus. Fünf Angebote gibt es auch in Loffenau (ein Hotel, ein Ferienhaus und drei Ferienwohnungen).

Es schließen nicht nur Häuser, andere modernisieren die Unterkünfte. Ein Beispiel ist Daniel Kleinmann mit dem Gästehaus Ehrhardt am Kurpark Bad Rotenfels (siehe Zum Thema).

Rund 60 Prozent der Übernachtungen im Landkreis Rastatt werden im Murgtal verzeichnet. Inklusive der Tagesgäste errechnen Experten eine Wertschöpfung von 30 Millionen Euro jährlich direkt für das Murgtal. Wie sehen die Übernachtungszahlen in den einzelnen Kommunen aus?

Gaggenau: Im vergangenen Jahr wurden 31403 Übernachtungen registriert. 2015 waren es 27044 Übernachtungen 2014 zählte man 30445.

Gernsbach: Tourismus 14333 Ankünfte, 34378 Übernachtungen. Sonstiges 33650 Ankünfte, 200291 Übernachtungen. Unter Sonstige fallen die Kliniken, Papiermacherschule, Bildungszentrum Lautenbach, Naturfreundehaus und Orgelfelsenhaus. Der Bereich Tourismus schließt Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen und den Wohnmobilstellplatz Gernsbach mit ein.

Forbach: 60807 Übernachtungen.

Loffenau: Es gab 380 Gästeankünfte, registriert wurden 1730 Übernachtungen.

Weisenbach: 2822 Gästeankünfte, 6621 Übernachtungen.