Faszinierende und zugleich erschreckende Geschichte

Gernsbach - Mit einem Paukenschlag ging am Freitagabend die Premiere des Theaters im Kurpark (tik) zu Ende, noch bevor sie begonnen hatte. Der von Wetterzentralen herausgegebenen Unwetterwarnung der Stufe drei folgend, schickte das Theater das sich erwartungsvoll setzende Publikum wieder nach Hause.

Martin Rheinschmidt, Leiter und Regisseur des "tik", tat das Richtige. Denn kurz nach der Ankündigung fegte ein Hagelschauer mit Blitz und Donner über den Kurpark hinweg. Am Samstag stand dem Erfolg dann nichts mehr im Wege. Das Samstagspublikum kam zum ersten Mal in der Geschichte des "tik" in den Genuss einer echten Premiere. Minuten stehenden Beifalls feierten die Aufführung "Krabat", nach Otfried Preußler.

Das Stück, dem sich das Theater in diesem Jahr widmet, erzählt eine faszinierende und erschreckende Geschichte zugleich. Sie zeigt auf, wie verführbar der Mensch sein kann, wenn die Versprechungen nur groß genug scheinen. Wie Jugendliche auf der Suche die Orientierung verlieren können und sich dann die falschen Wegbegleiter aussuchen.

Preußlers Erzählung beruht auf einer alten sorbischen Volkssage und führt zurück in das Jahr 1698. In Europa herrschen harte Zeiten. Es ist ein Kontinent von Kriegen verwüstet, in dem Hunger und Elend herrschen, weshalb eins der ersten großartigen Bilder dem Heer der Hungernden gilt. Zudem wütet der Schwarze Tod, die Pest. Spätestens nach dieser Szene versteht der Besucher, warum die Inszenierung vom "tik" erst ab 14 Jahre freigegeben wird.

Luis Wettach ist die ideale Besetzung für den Jungen Krabat. Schmal, vermeintlich vor dem Hungertod stehend, geht er völlig in der Rolle des Jünglings auf, der den Untergang des Meisters herbeiführen wird. Doch bis dahin sollte es noch gut zwei Stunden dauern. Auch die Besetzung des Meisters mit Schauspieler Michael Günther erweist sich als Glücksgriff. Der Profi aus Berlin erweckt einen Müller und Zauberer von einer Präsenz zum Leben, der gekonnt zwischen Charme, Bösartigkeit, Leutseligkeit und Strenge wechselt, ohne die Geschichte aus den Augen zu verlieren. Wer sich ihm in den Weg stellt, hat sein Leben schon verloren, wie Tonda (Harald Meisel) und Worschula (Corinna Rheinschmidt) erfahren müssen. Eine Szene, die einmal mehr die Fantasie beflügelt. Derweil klappert das Mühlrad stoisch vor sich hin, als wäre nichts gewesen. Auf der rechten Seite der Bühne ziehen die Mädchen des Dorfs in der Osternacht ihre Kreise. Auch der Gevatter hat mit schauerlicher Fracht seinen Auftritt. Er bestimmt auch das starke Schlussbild, das den Tod des Müllers besiegelt. Der hin und wieder bediente Humor verleiht der Inszenierung eine gewisse Leichtigkeit, kleinere Zaubereien sorgen für Ah-Effekte. Schönheit und Düsternis stehen sich unversöhnlich im Kurpark gegenüber.

Es werden aufregende, starke Bilder entworfen. Sie reichen von der düsteren Kulisse, über die Kostüme, ausgedacht von Kostüm- und Bühnenbildnerin Susanne Cholet, bis zur Musik, präsentiert von Thomas Zöller und Jo Dorsheimer. Deren Klangcollagen und Lieder mit leicht mittelalterlichem Einschlag verleihen dem Ganzen eine magische Atmosphäre. Die Choreografie entwickelte Dominik Breuer. Er lässt die Raben durch die Lüfte segeln.

Köstlich gerät der Besuch der beiden Hauptprotagonisten beim Kurfürsten. In dieser Szene ist eine souverän agierende Bettina Kohler als Gräfin Cosel zu sehen. Ebenso hat sie unter anderem noch Auftritte als altes Weib. Frank Fleischmann verkörpert perfekt die Rolle des unterschätzten Juro, ebenso wie Janina Bender die liebende Kantorka. Der Erzählerin verlieh Petra Rheinschmidt-Bender Bedeutung. Weiter begeisterten: Peter Holl als hinterhältiger Lyschko, François Reuter als Andrusch, der auch als Stier Lacher erntet, Noemi Nagel als Statschko, Christoph Gerber als Petar, Natalie Abendschein als schmächtiger Lobosch und Vanessa Bluhm als Hanzo.

Nicht zu vergessen eine souverän agierende Statisterie und die Crew im Hintergrund. Inszeniert wurde das Schauspiel, unter Verwendung der Theaterfassung von Nina Achimow, von Martin Rheinschmidt, der auch Regie führte.