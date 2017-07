"Uns ist der Bürgerwille wichtig" Gernsbach (stj) - Im Vorfeld der heutigen Gemeinderatssitzung hat sich die CDU-Fraktion ans BT gewandt, um zu erklären, warum sie heute Abend anders abstimmen wird als im Verwaltungsausschuss. Bei dessen jüngster Sitzung ist der Antrag der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) auf Durchführung eines Bürgerentscheids zum Pfleiderer-Areal auch mit den Stimmen der CDU (bei einer Enthaltung von Dr. Eckehard Hilf) abgelehnt worden (wir berichteten). Vor dieser Sitzung lagen allerdings nicht alle notwendigen Unterlagen vor, übt die CDU-Fraktion Kritik an der Verwaltung. (stj) - Im Vorfeld der heutigen Gemeinderatssitzung hat sich die CDU-Fraktion ans BT gewandt, um zu erklären, warum sie heute Abend anders abstimmen wird als im Verwaltungsausschuss. Bei dessen jüngster Sitzung ist der Antrag der Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) auf Durchführung eines Bürgerentscheids zum Pfleiderer-Areal auch mit den Stimmen der CDU (bei einer Enthaltung von Dr. Eckehard Hilf) abgelehnt worden (wir berichteten). Vor dieser Sitzung lagen allerdings nicht alle notwendigen Unterlagen vor, übt die CDU-Fraktion Kritik an der Verwaltung. Insbesondere bemängeln die Christdemokraten das Fehlen des eigentlichen Antrags der BiGG. Diesen hatte sie einige Tage nach den Unterschriften bei der Stadt eingereicht, weil er sich noch in der rechtlichen Prüfung befunden hatte. Bürgermeister Dieter Knittel und Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann hatten dieses Vorgehen bei der Unterschriftenabgabe so akzeptiert - und auch nicht auf etwaige rechtliche Probleme hingewiesen. Im Verwaltungsausschuss aber hieß es dann, der nachgereichte Antrag sei gegenstandslos, weil er nicht von den Bürgern unterschrieben worden war. Diese Vorgehensweise akzeptiert die CDU nicht. Schon im Verwaltungsausschuss hat die Fraktion darauf verwiesen, dass ihr nicht alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden seien. Neben dem Antrag der BiGG gelte das auch für die rechtliche Stellungnahme der Kommunalaufsicht des Landratsamts Rastatt. Unter diesen Voraussetzungen sei der gefasste Beschluss nicht zulässig, meinen die Christdemokraten: "Der nachgereichte Antrag der Bürgerinitiative zeigt das Ganze noch einmal in einem ganz anderen Licht" und sei für die Entscheidung, das Bürgerbegehren zu akzeptieren oder abzulehnen, "maßgebend". Durch den inzwischen von der Stadtverwaltung nachgereichten genauen Antrag der BiGG sei der Zweifel an der Ablehnung so groß geworden, dass die CDU-Fraktion heute gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen werde, kündigt Fraktionsvorsitzende Frauke Jung an. "Uns ist der Bürgerwille wichtig, wir wollen so weit wie möglich dekontaminieren", erklärt Jung, die nach wie vor für die Durchführung des Bürgerentscheids zusammen mit der Bundestagswahl am 24. September plädiert. Die Ankündigung der Freien Bürger und der SPD, sich unter bestimmten Voraussetzungen einem Bürgerentscheid nicht verschließen zu wollen, nennt Jung "scheinheilig". Bislang hätten diese zwei Fraktionen stets nach Argumenten gesucht, warum eine Dekontaminierung des Pfleiderer-Areals nicht möglich sei. Erst nachdem sich die BiGG gegründet und fast 2000 Stimmen für die Entgiftung gesammelt hat, sei ein Stimmungswandel erfolgt. Dennoch habe Jung nach wie vor den Eindruck, Freie Bürger und SPD wollten den Bürgerentscheid mit allen Mitteln verhindern. So sei die im Verwaltungsausschuss unter fragwürdigen Bedingungen getroffene Entscheidung als "Verzögerungstaktik" zu werten.

