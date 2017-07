Glückshormone werden ausgeschüttet

Gaggenau - "Die Übungen könnten euch albern vorkommen oder peinlich sein. Wenn ihr richtig eingetaucht seid, kommt das Lachen wie von selbst", begrüßt Ellen Zaum die rund zehn Mitglieder zum Lachyoga. Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat treffen sich die Mitglieder des Lachclubs Gaggenau im städtischen Vereinsheim. Am Samstag fand das Lachyoga im Rahmen des Mehrgenerationen-Treffs erstmals im Freien statt. Einen idyllischeren Ort als den Platz vor der Konzertmuschel im Kurpark von Bad Rotenfels hätte man dafür kaum finden können.

"Das Konzept des Lachyoga wurde 1995 von dem indischen Arzt Dr. Madan Kataria entwickelt. Er hat festgestellt, dass Lachen sich positiv auswirken kann auf Körper, Geist und Seele", erläutert Ellen Zaum. "Das Konzept basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass es keine Rolle spielt, ob wir echt lachen oder nur so tun. Beim Lachyoga werden Glückshormone ausgeschüttet, die den Stressabbau fördern. Ab zehn Minuten kann Lachen das Immunsystem stärken, die Durchblutung fördern, den Stoffwechsel anregen, Schmerzen reduzieren und Verspannungen lösen", erklärt die Lachyoga-Trainerin den Teilnehmern, die an dem Vormittag unter anderem aus Rastatt, Gengenbach, Offenburg, Gernsbach und Scheuern angereist sind. Manche kennen sich, andere sind zum ersten Mal dabei. Angelockt von dem fröhlichen Lachen bleiben im Verlauf des einstündigen Trainings immer wieder Passanten stehen. Der eine oder andere kommt näher und macht spontan mit.

Herzliches und ansteckendes Lachen

Ellen Zaum beginnt mit einer Begrüßungsübung. Die Teilnehmer reichen sich zum Gruß die Hand, nennen ihren Vornamen und lachen sich an. Es folgen weitere Übungen, die sie zum Teil beim ersten Lachyoga-Weltkongress in Frankfurt Ende Juni kennengelernt hat. Die Teilnehmer springen in imaginäre Pfützen und brechen in herzliches Lachen aus. Sie interpretieren das Lachen verschiedener Tierarten, und keiner ist dabei peinlich berührt, ganz im Gegenteil. Aufsteigendes Lachen, Schenkelklopfer, Lachrakete oder Lachkugel: Je weiter die verschiedenen Übungen voranschreiten, desto mehr scheinen die Teilnehmer im Lachen aufzugehen. Aus dem zunächst rein technischen Lachen wird ein herzliches, lockeres und ansteckendes Lachen. Und immer wieder mündet das Lachen in einem gemeinsam gesprochenen "Kraftsatz". Zwischendurch lässt Zaum die Teilnehmer mit entspannenden Atemübungen zur Ruhe kommen.

Mit der Lachmeditation wird es noch einmal richtig anstrengend, gilt es doch, in verschiedenen Lautstärken zu lachen und sich dabei immer weiter in sich zurückzuziehen. Ein wohliges Gefühl der Entspannung ist die verdiente Belohnung für diese Übung. "Abschließend sammeln wir in einem imaginären Topf das ganze Lachen des Universums und schütten es über uns aus", erläutert die Trainerin. Die Teilnehmer schließen die Augen und es scheint, als fließe tatsächlich ein Strom positiver Energie über sie hinab.

Die Resonanz ist durchweg positiv. "Ich fühle mich danach immer unglaublich leicht und entspannt. Dieses Gefühl hält über Stunden an", schwärmt Teilnehmerin Irene. Auch Helmut ist vom Konzept überzeugt: "Was mich freut ist, dass man beim Lachyoga aus seinen Gedanken herauskommt, die Sorgen treten in den Hintergrund. Es ist schon faszinierend, wie dadurch wildfremde Menschen auf eine ganz einfache Weise miteinander in Kontakt kommen."