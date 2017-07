Höhere Rendite wichtiger als intaktes Altstadtbild Gernsbach (red) - Nach dem Willen der Stadtverwaltung soll heute der Satzungsbeschluss für das Bauprojekt am Gleisle Areal gefasst werden (wir berichteten). "Die aktuelle Planung ist kein touristisches und kein städtebauliches Impuls-Projekt", findet der Arbeitskreis Stadtgeschichte. Zu seinem zehnseitigen Einwendungsschreiben vom 21. Mai habe er von der Stadt keine Abwägungsdokumente erhalten. Der Arbeitskreis befürchtet, dass seine Einwendungen als unbeachtlich eingestuft wurden, wie er in einem Pressetext mitteilt: "Man darf gespannt sein, mit welcher gespreizten Argumentation die ,Verordnung zum Schutz der Gesamtanlage Gernsbach' und die ,Gestaltungssatzung Altstadt Gernsbach' ausgehebelt werden. Menschen, die die Altstadt lieben, sollten sich psychisch auf eine faktenfreie und argumentationslose Begründung vorbereiten." Eine Analyse des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hinsichtlich der negativen Folgen für die Gernsbacher Altstadt sei wohl unterblieben, mutmaßt der Arbeitskreis Stadtgeschichte weiter: In der Folge unterblieb dann auch die Information der Stadträte mit den unbequemen Fakten wie Stadtmauerverlust, Wertlosigkeit und Unzugänglichkeit des Zwingergrundstücks sowie der übertriebenen Gebäudehöhe. Man mag nicht glauben, dass eine marginal erhöhte Rendite auf dem Wohnungsmarkt einem intakten Altstadtbild vorgezogen werden soll, klagt der Arbeitskreis und verweist auf die Beispiele Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Gengenbach und andere vorzügliche Altstädte, in denen "der aktuelle vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht über eine erste Vorbesprechung hinausgekommen wäre". Von Rothenburg sei bekannt, dass bereits geringfügigste Verletzungen der dortigen Altstadtsatzung zur einstimmigen Ablehnung im Gemeinderat führen. Der Wunsch des Arbeitskreises ist es, dass "Gernsbach den Weg von Rothenburg ob der Tauber geht und sich nicht selbst zerstört". Den privaten Denkmaleigentümern seien nach dem Gleisle Projekt die Vorgaben der Gestaltungssatzung nicht mehr zu vermitteln. Es verstehe sich von selbst, dass bei Projekten unter Federführung der Stadt die Baudenkmalpflege und die Stadtbildpflege ohne jeden Abstrich und vorbildlich zu erfüllen seien. Der Arbeitskreis für Stadtgeschichte appelliert an den Bürgermeister und den Gemeinderat, die auf heute anberaumten Beratungen zum Gleisle Areal auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Angesichts des Marathonprogramms mit 21 Tagesordnungspunkten böte dieser Schritt für das Gremium eine kleine Arbeitserleichterung. Unter dem neuen Bürgermeister Julian Christ könnte der Investor seine Planung in einigen Baudetails verändern und unter Schonung der historischen Stadtmauer dem Altstadtbild anpassen. Neu abzustimmen wären laut AK Stadtgeschichte die Firsthöhe, der Vollwalm, die Balkone und die Loggien sowie der Umgang mit dem stadteigenen Zwingergrundstück. "Sobald sich die Kubatur und die Befensterung in die historisch gewachsene Altstadt einordnen, spielen die Materialien und die Farbfassungen kaum mehr eine Rolle. Natürlich sind auch eine Freifläche oder ein sehr moderner und qualitativ sehr hochwertiger Baukörper mit eigener Formensprache denkbar. Zur Ideenfindung wäre allerdings ein Architekturwettbewerb vorzuziehen", so der Arbeitskreis Stadtgeschichte in seiner Mitteilung abschließend.

Gleich drei Tagesordnungspunkte der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 24. Juli, betreffen die Aufstellung des Bebauungsplans Gleisle Areal. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte sorgt sich diesbezüglich um den Altstadt-Charakter, der in Gefahr sei