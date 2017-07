Gemeinderat lehnt Bürgerbegehren ab

"18 Stimmen gegen das Begehren kamen von SPD, Freien Bürgern und Friedebert Keck (CDU). Neun Stimmen dafür kamen von der CDU; die Grünen enthielten sich.

Zunächst hatte die BiGG Gelegenheit, sich zu äußern: Man erfülle alle formalen Anforderungen. Stefan Freundel verwies insbesondere auf den Antrag, der dem Begehren zugrunde liegt. Dieser wird von der Stadt als irrelevant eingestuft, weil er erst einige Tage nach der Unterschriftenliste eingereicht wurde. Obwohl, wie Freundel betonte, diesem Vorgehen seitens der Stadt zunächst "ausdrücklich nicht widersprochen wurde". Genau dieses Schreiben ist der formelle Antrag des Bürgerbegehrens. "Dies wurde ausdrücklich bei Übergabe der Unterschriftenlisten gesagt", blickte Freundel zurück und stellte neun Fakten zusammen, die nur einen Schluss zuließen: "Die Rechtsfrage, ob das Bürgerbegehren zulässig ist, kann nur mit Ja beantwortet werden.

"Ablehnung ist keine konstruktive Lösung", ergänzte Stefan Krieg. Der neue Sprecher der BiGG sagte, wenn die Ratsmehrheit sich weiter gegen den Bürgerentscheid wehrte, werde die BiGG eine Klage vor dem Verwaltungsgericht nicht scheuen. Zu stark gewichteten 1854Unterschriften der Gernsbacher und damit 16 Prozent der wahlberechtigten Bürger. Gleichwohl: "Gerne würden wir eine Brücke bauen, um gemeinsam den richtigen Weg zur Entgiftung des Pfleiderer-Areals zu beschreiten."

Bürgermeister Dieter Knittel hatte gesagt, dass man den erklärten Willen der Gernsbacher Bevölkerung nicht so einfach ignorieren könne. "Wie recht er doch hat", meinte Dieter Köhler von der BiGG. "15 Jahre Alternativlösungen suchen waren genug."

Für die Freien Bürger legte Fraktionschef Uwe Meyer dar: Vollständige Dekontamination "ist unser aller Wunsch." Die Formulierung des Begehrens würde jedoch bedeuten, dass die Stadt in die Pflicht genommen werden könnte - sollte sich keiner finden, der Verantwortung und Kosten der Entgiftung trägt. Konsequenz wäre, das Gelände zu kaufen und auf eigene Kosten zu sanieren.

"Die Argumente der Verwaltung sind nachvollziehbar", so Meyer. Es gelte nun, das Rechtsgutachten abzuwarten. Auch schlug er vor, anschließend alle Fakten bei einer Bürgerinformation vorzulegen.

Der Sprecher der SPD-Fraktion, Volker Arntz, erläuterte, das Gelände sei im Besitz der Pfleiderer Infrastrukturtechnik und diese befinde sich immer noch in der Insolvenz. Arntz ließ aber keinen Zweifel daran, dass sich etwas bewegen müsse. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens bedeute letztlich für die Stadt die Verpflichtung, auf eigene Kosten zu sanieren. Er beantragte, eine Kostenschätzung einzuholen. Über dieses Anliegen soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen entschieden werden. Die Stellungnahme der Verwaltung sei plausibel.

Auch für Thomas Hentschel (Bündnis 90/Grüne), der sich den Ausführungen der SPD anschloss, ist die Kostenfrage der Dekontamination ein zentraler Punkt. Ebenso regte er an zu prüfen, ob der Altlastenfonds des Landes in Anspruch genommen werden könnte. Grundsätzlich begrüße er, was jetzt im Gemeinderat in Gang gebracht werde. Jedoch würde er sich ein klares Signal für die Bürger wünschen. Deshalb enthielten sich er und seine Kollegin Beate Benning-Gross.

Unterstützung für die BiGG kam von der CDU. "Wir wollen diesen Bürgerwillen nicht ignorieren", betonte Fraktionssprecherin Frauke Jung: "Im Übrigen hätte die CDU-Fraktion keinen Bürgerentscheid in Sachen Pfleiderer gebraucht. Wir haben stets die Auffassung vertreten, das Areal soweit als möglich zu entgiften und die kontaminierten Flächen eben nicht einfach zu überdeckeln. Das Gelände und die Lage sind einfach zu wertvoll, als dass einem dazu nichts Besseres einfiele als zwei unnötige Einkaufsmärkte."