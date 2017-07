Schwarzwälder Tapas im "Tal des Papiers"

(stj) - Der Polizeiwagen am Werkseingang von Glatfelter kündigte den prominenten Besuch an: Kurz nach 12.30 Uhr kam Olaf Scholz gestern auf Einladung der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek nach Gernsbach. Dort informierte sich der Erste Bürgermeister von Hamburg eine gute Stunde lang über die Papierindustrie. Für einen Werksrundgang, den der 59-Jährige gerne gemacht hätte, war die Zeit zu knapp. Da Glatfelter als Weltmarktführer von Teebeuteln und Kaffeefilter-Papieren für die Lebensmittelindustrie arbeitet, gelten hohe Anforderungen an die Hygienevorschriften, wie Werksleiter Sebastian Loewenberg erklärte.

Man hätte sich also in Schutzkleidung werfen müssen, um dem bekannten Politiker aus der Hansestadt die fünf Papiermaschinen des Standorts vorführen zu können. So aber nahm man mit dem Konferenzraum vorlieb, in dem sich Scholz als gut gelaunter Gesprächspartner und interessierter Zuhörer zeigte. Katzmarek verbindet aus ihrer Zeit als Bezirkschefin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie viel mit dem "Tal des Papiers", wie sie das Murgtal nennt. Und die Beschäftigten dort hätten Scholz einiges zu verdanken. Schließlich sei er es gewesen, der sich als Bundesminister für Arbeit und Soziales (2007 bis 2009) für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes eingesetzt habe. "In der Finanz- und Wirtschaftskrise waren wir hier arg gebeutelt", blickte Katzmarek zurück: "Da hat Ihre Initiative mitgeholfen, viele Arbeitnehmer in den Betrieben zu halten."

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Gernsbach und einer Stärkung mit "Schwarzwälder Tapas" musste Scholz weiter: Der nächste Termin wartete in der Großen Kreisstadt Waghäusel.