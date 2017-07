Mit SUV über Fuß des Feuerwehrchefs

Der Mediziner aus dem südlichen Landkreis Karlsruhe fand sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung vor den Schranken des Gerichts wieder. Bei einem Drehleiter-Einsatz der Gernsbacher Feuerwehr an der Hofstätte am 23. November 2016 sei es zu dem Vorfall gekommen, Steimer habe sich Quetschungen und Stauchungen zugezogen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Im Verlauf der Beweisaufnahme ergaben sich zwei konträre Sichtweisen über das Geschehen. Der Angeklagte gab an, er sei von einem Audi Q 5 "in schnellem Tempo" auf der Stadtbrücke überholt worden. Der Geschädigte habe sein Fahrzeug abgestellt, die Autotür aufgerissen und sei unverhofft auf die Straße getreten, mit einem "Ausfallschritt". Er habe nicht registriert, dass er diesem über die Fußspitze gerollt sei. Vielmehr habe dieser ihn in einem barschen Tonfall angeschrien, mehr Aufmerksamkeit gefordert und gegen den Spiegel seines BMW X 5 geschlagen. Eine Woche später sei ein Gesprächstermin bei der Polizei anberaumt gewesen, zu dem der Feuerwehrkommandant nicht erschienen sei. Von einer Anzeige wegen Beleidigung habe er abgesehen, so der Angeklagte.

Anders stellten sich die Einlassungen des Verletzten dar. Er sei zu einem Einsatz an die Hofstätte gerufen worden, berichtete Steimer vor Gericht. Es galt, eine Person mit der Drehleiter aus einem Haus zu holen. Mit seinem Dienstwagen, einem Audi Q 5, sei er mit Sondersignal und Blaulicht an den Einsatzort gefahren, gab Steimer an. Notarzt- und Rettungswagen seien vor Ort gewesen, ebenfalls mit eingeschaltetem Blaulicht. Er habe sich hinter den Notarztwagen gestellt und mit dem Rettungsassistenten den Standort der Drehleiter besprochen. Ein Patient habe wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht durch das Treppenhaus zum Krankenwagen transportiert werden können. Bei der Besprechung sei ihm der Angeklagte mit seinem SUV über den Fuß gefahren und darauf stehengeblieben. Beim Weiterfahren wäre es, trotz Sicherheitsschuhen, zu der Verletzung gekommen.

Kontrovers waren die beiden Aussagen, der Angeklagte äußerte sich wiederholt recht emotional und wurde dafür von Amtsgerichtsdirektor Ekkhart Koch ermahnt. Der Angeklagte zweifelte mehrfach an der Wahrheit der Aussagen des Geschädigten, diese seien "skandalös". Dessen Einlassungen allerdings wurden durch die Aussagen eines weiteren Zeugen gestützt. Richter Koch sprach von "unterschiedlichen Erinnerungen" an einen Tathergang. Aufgrund der doch sehr gegensätzlichen Schilderungen regte der Verteidiger eine alternative Lösung des Verfahrens an. 1500 Euro sollten an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlt werden. Den Vorschlag des Gerichts, 1000 Euro für die Einrichtung und 500 Euro als Schmerzensgeld an den Geschädigten, lehnte der Angeklagte ab. Gericht und Staatsanwaltschaft einigten sich auf die Einstellung des Verfahrens.