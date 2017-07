Umstrittenes Bauprojekt Von Ulrich Jahn Gaggenau - Dass das Votum des Gaggenauer Gemeinderats zu dem Tagesordnungspunkt nicht einstimmig ausfiel, war nach der vorangegangenen Diskussion klar. Das Gremium fasste bei drei Enthaltungen den Aufstellungsbeschluss für ein Areal unweit der Stadtwerke. Dort sollen drei Wohnhäuser abgerissen und durch drei Neubauten ersetzt werden. Mehrere Punkte sorgten für Kritik im Gremium. Der Bebauungsplan hat den Namen "Theodor-Bergmann-Straße zwischen Luisenstraße und Viktoriastraße". Konkret betrifft es die Anwesen Nummer 19, 21 und 23. Die Gaggenauer Heimstätten Genossenschaft eG möchte die drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf Wohneinheiten abreißen und am gleichen Standort drei Mehrfamilienhäuser mit größeren Grundflächen und einem zusätzlichen Geschoss (drei Geschosse mit Flachdach) mit insgesamt 27 Wohneinheiten schaffen. Derzeit befinden sich dort drei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Walmdach. Die Vorgartenzone ist begrünt und von einer Hecke umgeben. Drei Parktaschen mit jeweils vier oder fünf Stellplätzen sind hinter dem Gehweg der umgebenden Straßen untergebracht. Nach dem jetzigen Planungsstand des Investors sollen insgesamt drei Baufenster sowie Flächen für 32 oberirdische Stellplätze festgesetzt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die zulässige Höhenentwicklung orientiere sich an der angrenzenden Bestandsbebauung. "Die Häuser befinden sich in einem guten Zustand", bemerkte Dr. Ellen Markert (CDU). Es handle sich um stadtnahes Wohnen, gerade für ältere Mitbürger. Es seien Menschen, die kein Auto hätten, aber stadtnah wohnen möchten. Außerdem, so Markert, sei die Heimstätten Genossenschaft nicht mehr gemeinnützig. Die Gemeinnützigkeit von Baugenossenschaften gebe es in ganz Deutschland nicht mehr, betonte Kämmerer Andreas Merkel. Das genossenschaftliche Wohnen habe nach wie vor die Aufgabe, breite Schichten mit Wohnraum zu versorgen. Sie seien demokratisch aufgebaut. Er widersprach der Ansicht, dass die Kapitalorientierung im Vordergrund stehe. Laut Bürgermeister Michael Pfeiffer sei bei den Häusern im Baustil der 50er und 60er Jahre die Zugänglichkeit gerade für ältere Menschen eingeschränkt. Die Neubauten dagegen wären barrierefrei. Kritik an der "Flachdacheritis" "Mich stören mittlerweile die vielen Flachdächer" sagte Christian Kientz (CDU). Rudolf Krumrey (Grüne) sprach von "unsäglichen Flachdächern. Außerdem wollte er wissen, was mit den Mietern geschehe, die derzeit in den drei Häusern wohnen. Laut Pfeiffer würden ihnen in den Neubauten Wohnungen zur Verfügung gestellt oder in anderen Genossenschaftsbauten. Eric Peplau (Grüne) monierte ebenfalls die "Gaggenauer Flachdacheritis" und meinte, dass mittlerweile viele Bürger diese Flachdächer kritisieren würden. Falls auf Flachdächer nicht verzichtet werden könnte, sollte man über deren Begrünung nachdenken. Die Aufstellung des Bebauungsplans soll im beschleunigten Verfahren erfolgen. Dieses finde Anwendung bei der Erstellung der Pläne in der Innenentwicklung. Es gebe dabei verschiedene Anwendungsvoraussetzungen zu beachten, zum Beispiel die Größe der Grundfläche. Nach dem Aufstellungsbeschluss steht als nächster Verfahrensschritt die Offenlage an. Davor seien die artenschutzrechtlichen Erfordernisse gegebenenfalls in einem Maßnahmenkonzept zu fassen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Der Beschluss über die Offenlage im Gemeinderat ist derzeit für September geplant. Im Zuge dessen können unter anderem Betroffene Einwendungen vorbringen.

