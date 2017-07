Satzungsbeschluss fürs Gleisle Areal

Gernsbach



Altstadtbild in Gefahr Gernsbach (red) - Der Arbeitskreis Stadtgeschichte sieht durch die Neubau-Pläne auf dem Gleisle Areal das Erscheinungsbild der Altstadt in Gefahr. "Die aktuelle Planung ist kein touristisches und kein städtebauliches Impuls-Projekt", betont der Arbeitskreis in einer Mitteilung. (Foto: AK).