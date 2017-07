Hochwasserschutz wird verbessert

Gaggenau



Millionen gegen mögliche Fluten Gaggenau (tom) - Wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, gibt es keine absolute Sicherheit. Eines aber ist sicher: Wenn die Stadt alles umsetzt, was in der neuesten Hochwasserschutzkonzeption als notwendig erachtet wird, dann wird es sehr, sehr teuer werden (Foto: av/Bracht). » Weitersagen (tom) - Wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, gibt es keine absolute Sicherheit. Eines aber ist sicher: Wenn die Stadt alles umsetzt, was in der neuesten Hochwasserschutzkonzeption als notwendig erachtet wird, dann wird es sehr, sehr teuer werden (Foto: av/Bracht). » - Mehr