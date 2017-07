"Lasst die Bagger anrollen" Gaggenau (uj) - Die Spielfeldfläche der Außensportanlage am Schulzentrum Dachgrub in Bad Rotenfels soll neu gestaltet werden. Wie Bürgermeister Michael Pfeiffer in der Gemeinderatssitzung sagte, hat diese Sanierung eine "längere Geschichte". Bereits im Februar 2016 gab es einen längeren Gedankenaustausch mit den Schulleitungen der Eichelbergschule, der Realschule und der Erich-Kästner-Schule. Wunsch aller Beteiligter war laut Verwaltung eine schnellstmögliche Sanierung und Erweiterung der Außensportflächen. Einige Dinge konnten zwischenzeitlich umgesetzt werden. Als erster Schritt zur Abgrenzung und Vermeidung von Vandalismusschäden wurde das Areal samt Kletterparcours eingezäunt. Geliefert wurden zwei Garagen, in denen Sportgeräte für die Spielfelder (Schulen) sowie Kletterzubehör und -gerät für den Kletterparcours des Präventionsvereins "Lebenswertes Murgtal" untergebracht werden. Zudem gab es weitere kleinere Arbeiten. Die im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 100000 Euro waren damit aufgebraucht, Jetzt soll als Kernstück der Anlage das Kleinspielfeld sporttauglich gemacht werden. Laut Ralf Burghardt, Leiter des städtischen Hochbauamts, ist vorgesehen, eine Kunststoffoberfläche (rotdurchfärbtes Granulat) mit entsprechender Unterkonstruktion einzubauen. Mit einer Gesamtgröße von etwa 1800 Quadratmetern bietet die Anlage künftig folgende Sportmöglichkeiten: Handball-/Fußballfeld, Volleyballfeld, sechs Badmintonfelder, zwei geschlossene Laufbahnen rund um das Kleinspielfeld mit einer Länge von rund 155 Metern sowie vier Laufbahnen mit einer Länge von 50 Metern. Auf ein Basketballfeld wurde laut Burghardt wegen des dazu notwendigen regelmäßigen Auf- und Abbaus der Körbe verzichtet. Susanne Rodenfels (SPD) vermisst das angedachte Beachvolleyballfeld. Laut Bürgermeister Pfeiffer war dieses für den Haushalt 2017/18 nicht drin. Der Gemeinderat müsse entscheiden, ob ein solches im nächsten Doppelhaushalt aufgenommen werden soll. Zur Submission lag gerade mal ein Angebot von der Firma Polytan aus Burgheim vor. Mit fast 245000 Euro liegt es im Bereich des kalkulierten Ansatzes. Baubeginn ist nach Angabe von Burghardt "sobald als möglich", spätestens nächste Woche. Die Auftragsvergabe durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig. "Lasst die Bagger anrollen", bemerkte Gerd Pfrommer (SPD).

