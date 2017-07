Traditionsverein zwischen Alb- und Murgtal Loffenau (red) - Der Drachen- und Gleitschirmclub (DGL) feiert am kommenden Wochenende, 29. und 30. Juli, mit seinen "Teufelsfliegern" sein 40-jähriges Bestehen. Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte sowie fliegende und nicht fliegende Gäste sind eingeladen, auf der Teufelsmühle schöne gemeinsame Stunden zu verbringen. Ein interessantes Rahmenprogramm bei freiem Eintritt wird für entsprechende Abwechslung sorgen, wenn es auf dem Berg rund um das Fliegen geht. Auch für die Logistik ist gesorgt, kündigt der Verein an. Im September 1977 gründete eine Handvoll flugbegeisterter Drachenflieger den Drachenflugclub Loffenau (DCL), zunächst als Gruppe im Turn- und Sportverein Loffenau, ab September 1978 als eigenständiger Verein. Pioniergeist, Mut, Begeisterung, Tatkraft... alles wurde aufgebracht, um mit den damaligen (zum Teil abenteuerlichen) Fluggeräten die Strecke von der Teufelsmühle zum damaligen Landeplatz zu bewältigen. Oftmals klappte dieses Vorhaben aber auch nicht, wie der Verein aus seiner Historie berichtet. Die von diesem kleinen Kreis der Drachenfliegerszene gezeigten Aktivitäten fanden sogar bundesweit Beachtung, und in Zusammenarbeit mit dem damals noch jungen Deutschen Hängegleiterverband (DHV), dem heute weltweit größten Dachverband für Gleitschirme und Hängegleiter, wurden bereits 1979 an der Teufelsmühle Deutsche Meisterschaften im Drachenfliegen durchgeführt. Loffenau entwickelte sich in dieser Zeit zu einem "Hotspot" der Drachenfliegergemeinde. Deutlich später entwickelte sich erst der motorlose Luftsport mittels Gleitschirm, zur damaligen Zeit noch eher Fallschirm. Heldenhaft stürzten sich wagemutige Piloten die steilen Hänge hinunter, um nicht selten unsanft von der Erde aufgenommen zu werden. Der rasante Fortschritt bei den Gleitschirmen in Bezug auf Gleitleistung, Beherrschbarkeit und Sicherheit führte dazu, dass die Schar der Gleitsegelflieger bis heute rasant zunahm. Im Gegenzug reduziert sich die Zahl der aktiven Drachenflieger. "Das ist schade, da nicht nur die Gleitschirmflieger, sondern auch viele andere Luftsportinteressierte gerne diesen majestätischen Fluggeräten in der Luft zusehen", betont der DGL. In Loffenau hatte man frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, und die Drachenflieger gestatteten den Gleitschirmfliegern Starts von ihrer Naturstartrampe aus (heute Startplatz Nord-West). Mit der Zeit wuchsen diese beiden Sportarten zusammen. Heute profitiert der Verein, zwischenzeitlich umbenannt in Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau (DGL), davon. Im Dezember 1999 richtete das Orkantief Lothar mitunter katastrophale Schäden an. Nachdem das Schlimmste überstanden war, erkannte man aber auch, welche Chancen für die Natur und den Tourismus sich daraus entwickeln konnten. Im Schwarzwald wurde nicht wieder alles aufgeforstet, und damit konnten freie Flächen auch touristisch beziehungsweise sportlich genutzt werden - dies war auch die Gründungszeit mehrerer neuer Flugsportvereine. Um das Jahr 2005 entwickelte sich bei den Teufelsfliegern der Wunsch nach einem neuen, eigenständigen Startplatz - nach Möglichkeit höher gelegen und in seiner Ausrichtung mehr nach West/Süd-West orientiert. Jahre der Planung, Antragstellung, Behördengänge und so weiter folgten. Im November 2014 kam die Baugenehmigung für den neuen Startplatz West, ganz oben auf der Teufelsmühle. Am 22. Mai 2016 erfolgte die offizielle Einweihung des neuen Startplatzes West (wir berichteten). Der neue Startplatz West befindet sich auf der Gemarkung Gernsbach, der alte Startplatz und der gemeinsame Drachen- und Gleitschirmlandeplatz auf Gemarkung Loffenau. Beide Gemeinden profitieren aus Sicht des DGL an touristischer Attraktion, zumal der DGL eine Partnerschaft mit einem professionellen Tandemunternehmen abgeschlossen hat, das für alle Interessierten Gastflüge von der Teufelsmühle aus anbietet. Ferner sind Verträge mit Gleitschirmschulen abgeschlossen, die an der Teufelsmühle Flugausbildung betreiben dürfen. Fluggästen (Drachen- sowie Gleitschirm) ist das Befliegen der Teufelsmühle erlaubt. Die aktiven Teufelsflieger sorgen für einen reibungslosen Ablauf beim Flugbetrieb und für die Einhaltung der Vorschriften und Auflagen bezüglich der Geländezulassung, betont der DGL abschließend.

