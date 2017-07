"Lasst die Bagger anrollen"

Karlsruhe



Kreisliga-Partie eskaliert Karlsruhe (red) - Das Spiel zwischen der Karlsruher Sportvereinigung Germania 1887 und dem Fußballverein Sulzbach endete am Sonntagnachmittag dramatisch: Zuschauer rannten plötzlich auf das Spielfeld. Viele Personen wurden in dem Tumult verletzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Das Spiel zwischen der Karlsruher Sportvereinigung Germania 1887 und dem Fußballverein Sulzbach endete am Sonntagnachmittag dramatisch: Zuschauer rannten plötzlich auf das Spielfeld. Viele Personen wurden in dem Tumult verletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr