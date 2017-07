Landkreis baut Datenautobahn aus

Die Kosten werden auf circa 26 Millionen Euro geschätzt, der Landkreis hat einen Förderantrag beim Bund gestellt und strebt eine 70-prozentige Förderquote an. Die Grundversorgung im Landkreis Rastatt sei weitgehend gesichert, eine zukunftsfähige Versorgung mit Glasfaser aber nur rudimentär vorhanden. Insbesondere in Gewerbegebieten seien erhebliche Defizite festzustellen. "Mittel- bis langfristig wird die aktuelle Versorgungssituation nicht ausreichend sein", blickte Haberecht in die Zukunft. Deshalb hat der Landkreis eine landkreisweite Masterplanung in Auftrag gegeben, die insgesamt 19 Kommunen (darunter Gernsbach) zugutekommen soll.

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der Städte und Gemeinden soll eine Trennung der Kosten in das übergeordnete Netz (Backbone-Netz) und der kommunalen Netze erfolgen. Ersteres wird über den Kreishaushalt finanziert, letzteres über die kommunalen Haushalte (jeweils 30 Prozent der Gesamtkosten). Die Kosten für die Kommunen beziehen sich auf die Anbindung der noch bestehenden weißen Flecken in den Gemeinden an das Backbone-Netz. Eine mögliche Feinverteilung innerhalb dieser Gebiete ist in den Kosten noch nicht enthalten, sondern nur die Anschlüsse der Betriebe in den Gewerbegebieten (der pauschale Ansatz pro Anschluss liegt bei 4400 Euro). In Gernsbach sind folgende Gewerbebetriebe für einen solchen Anschluss vorgesehen: Hillau: 14 Anschlüsse

Schwarzwaldstraße: 13

Eisenlohrstraße: 4

Bahnhofstraße: 1.

Nach Abzug der Förderung entsteht für die Stadt Gernsbach nach derzeitigem Planungsstand für die Feinerschließung der Gewerbebereiche ein ungefährer Kostenrahmen von 42240 Euro. Vorgesehen ist, dass der Landkreis die koordinierende Aufgabe der Planung, Zuschussbeantragung, Finanzierungsabwicklung, Ausschreibungen und Betreibersuche übernimmt, erklärte Haberecht. Der Leiter des Amts für Strukturförderung im Landratsamt verwies auf folgende Vorteile für die Stadt Gernsbach:

Das NGA (Next Generation Access)-Netz ermöglicht eine zukunftsgerechte Erschließung der Kommune schon heute oder nach Bedarf (potenzieller Anschluss für innerörtlichen Breitbandausbau möglich).

Flächenhafte Glasfasererschließung der Gewerbebetriebe (Standortfaktor).

Die Kommune kann den weiteren innerörtlichen Ausbau selbst bestimmen.

Bessere Fördermöglichkeiten. Bei kleinräumigen Lösungen stehen die Chancen für Förderung durch den Bund schlechter.

Der Aufwand bei der Förderung (Beantragung, Abrechnung und spätere Dokumentation) ist so hoch, dass sich dieser erst bei größeren Fördersummen lohnt.

Synergien bei Ausschreibungen und Verhandlungen.

Es wird ein Wettbewerb verschiedener Betreiber in jeder Kommune möglich. Durch die Vergabe des Betriebs für das Landkreis-NGA-Netz an einen Betreiber wird es auch für die Gemeinden bei einem möglichen späteren Ausbau des kommunalen Netzes möglich sein, in dieses Betreibersystem "einzusteigen". Die Gefahr, keinen Betreiber für ein kleinräumiges kommunales Netz zu finden, kann somit minimiert werden.

Die zur Teilnahme am Projekt notwendige Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen wird den Gemeinderat Gernsbach in seiner September-Sitzung beschäftigen.