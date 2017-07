Chlorung in allen Forbacher Wassernetzen Forbach (mm) - "Wir haben gehofft, die Chlorungen des Trinkwassers aufheben zu können", sagte Bürgermeisterin Katrin Buhrke bei der Gemeinderatssitzung. Allerdings ist das Gegenteil der Fall: Die Chlorung muss auf alle zehn Leitungsnetze der Gemeinde ausgedehnt werden, bis diese saniert sind. "Das ist sehr bedauerlich." Eine positive Nachricht konnte sie vermelden: Für das geplante Wasserwerk Schwarzenbach ist ein Zuschuss von 1,4 Millionen Euro bewilligt, rund 2,2 Millionen Euro Gesamtkosten sind veranschlagt. Die Bürgermeisterin erläutert die geplanten Maßnahmen. Wie ist die Situation? Derzeit kann die Trinkwasserqualität in den Netzen Hundsbach, Herrenwies, Viehläger, Gausbach, Langenbrand und Erbersbronn nur durch eine Leichtchlorung sichergestellt werden. Für das Netz Forbach mit Raumünzach und Rote Lache ist eine Dauerchlorung durch das Gesundheitsamt Rastatt angeordnet. Im Bermersbacher Netz wird die Trinkwasserqualität durch eine Ultrafiltrationsanlage sichergestellt. Das Trinkwasser wird regelmäßig untersucht. Die wöchentlichen Beprobungen zeigen, dass immer wieder coliforme Keime in den Rohwassern aller Quellen auftreten. Was ist die Ursache für die mikrobiologische Belastung? Die Verwaltung geht von Rohwassereinträgen durch den Boden aus, die nicht direkt fäkalen Ursprungs sind. Gründe können auch die schlechte Filtereigenschaft des Quelleinzugsgebiets und Wetterereignisse wie Starkregen sein. Wie kann die Trinkwasserqualität sichergestellt werden? In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Rastatt wird eine Leichtchlorung durchgeführt. Hierbei darf die Konzentration des Chlors im Trinkwasser maximal 0,3 Milligramm pro Liter freies Chlor betragen. Die Einhaltung dieses Wertes wird durch Messungen sichergestellt. Das Trinkwasser ist voll nutzbar. Wie können die Belastungen dauerhaft unterbunden werden? Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren alle Wasserversorgungsnetze mit einer mikrobiologischen Aufbereitung der Rohwasserquellen ausstatten. Dies erfordert Umbaumaßnahmen an den Hochbehältern und Anlagegebäuden, um die erforderliche Technik einbringen zu können. Der bereits 2010 festgestellte hohe Sanierungsbedarf an den Versorgungsanlagen wurde durch die Gemeindeverwaltung im Jahr 2015 zum Anlass genommen, mit den vorbereitenden Schritten zu beginnen und einen Zuschussantrag für das notwendige Strukturgutachten zu stellen. Dieses liegt zwischenzeitlich für alle zehn Ortsnetze vor. Das Strukturgutachten wird dem Gemeinderat in den nächsten Wochen vorgestellt. Danach soll die Reihenfolge der Sanierungen der weiteren Anlagen festgelegt werden. Die Umsetzung der umfangreichen Maßnahme wird in den kommenden Jahren erfolgen. Derzeit verfügen die zum Teil stark sanierungsbedürftigen Anlagen nicht über die technische Ausstattung, um die Trinkwasserqualität ohne eine Leichtchlorung sicherzustellen. Wie lange muss die Leichtchlorung aufrechterhalten bleiben? Für das Netz Forbach mit Raumünzach und Rote Lache wurde bereits eine Dauerchlorung durch das Gesundheitsamt angeordnet. Diese muss für das Netz Forbach mit Raumünzach bis zum Abschluss der Sanierung am Hochbehälter Schwarzenbach aufrechterhalten bleiben. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt müssen auch die weiteren Netze dauerhaft gechlort werden. Die Chlorung muss bis zum Abschluss der jeweiligen Sanierungen aufrechterhalten bleiben. Warum wird gechlort? Die angeordneten Maßnahmen dienen zum Schutz der Bevölkerung. Werden in den Quellwässern Indikatorkeime gefunden, muss davon ausgegangen werden, dass auch gegebenenfalls Krankheitserreger im Trinkwasser vorhanden sein könnten. Nur durch die Leichtchlorung kann sichergestellt werden, dass das gelieferte on Trinkwasser von einwandfreier Qualität ist. "Wir werden in den nächsten Jahren die Hochbehälter sanieren und mit der entsprechenden Technik ausstatten. Die bereits 2010 durch den Planer angekündigte Not bei Nichtsanierung ist nun leider tatsächlich eingetreten", erläutert die Bürgermeisterin in ihrer Stellungnahme abschließend.

Forbach

