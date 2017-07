Enten nehmen Swimmingpool in Beschlag



Von Ulrich Jahn Gaggenau - Zielstrebig watscheln die sieben Jungen über die Amalienbergstraße und hinein in den Hof eines Anwesens. Die Mutter direkt hinterher, den Nachwuchs im Auge behaltend. Mehrmals täglich wiederholt sich dieses Schauspiel. Damit die Entenfamilie das Überqueren der Straße überlebt, gilt dort seit einiger Zeit Tempo 30. Ziel der jungen Enten ist der Garten von Andreas und Susann. Ende April/Anfang Mai sah das Ehepaar, dass eine Ente im Pool im Garten ihre Runden im Wasser drehte. Kurze Zeit später war sie verschwunden, kam aber immer wieder, berichtet Andreas: "Das Wasser war gekippt und für die Ente offenbar optimal." Eigentlich sollte das künstliche Gewässer im Mai für den Sommer vorbereitet werden. Wegen der Gäste verzichtete die Familie vorerst auf die Reinigung. Auch das Gras war zwischenzeitlich gewachsen und bot optimalen Unterschlupf für die Enten. Folglich baute die Entenmama dort ihr Nest. Der Erpel trat erst später in Erscheinung und war nach vollzogener "Arbeit" auch recht schnell wieder verschwunden. "Quaki" und "Eddi" tauften die Menschen die beiden Tiere. "Eddi" verzog sich in Richtung Murgpark, wo er nach wie vor präsent ist. Mutter "Quaki" war fortan Stammgast im Garten der beiden Menschen. Rund einen Monat brütete sie die Eier aus und ging nur mal zwischendurch kurz baden. Nachdem der Nachwuchs am 25. Juni geschlüpft war, drehte er im Pool die ersten Runden. Und ruckzuck trat ein Problem auf. Der Wasserstand war für die Kleinen zu niedrig. Die jungen Enten kamen aus dem runden Becken nicht mehr heraus. Da griff Andreas hilfreich ein. Er ließ mittels eines Schlauchs Wasser hinein, damit der Pegel stieg. Außerdem baute er eine Art provisorischen Steg, den die Jungen auch schnell annahmen und über diesen das Becken verließen. Ganz auf sich alleine ließ die Menschenfamilie die Enten nicht. Als Futter gab sie Haferflocken. "Pro Tag kommt etwa ein Paket weg", berichtet Susann und betont gleichzeitig, dass sie die Tiere nicht anfasse. Denn sie sollen Wildenten bleiben. Anfangs verbrachte die Entenfamilie den ganzen Tag im Asyl in der Amalienbergstraße. So langsam werden die Jungen flügge. Seit einiger Zeit sind sie regelmäßig unterwegs, meist an und auf der kleinen Insel oberhalb des Wehrs an der Bananenbrücke. Sie erkunden die Umgebung und werden sich an ihr künftiges Leben gewöhnen. Noch aber gehören die regelmäßigen Besuche in ihrer Heimat zum Tagesablauf. Sie wissen, dass sie dort Futter bekommen. Und haben seit einigen Tagen auch einen eigenen kleinen Teich, den Andreas in seinem Garten - direkt neben dem Pool - für sie gebaut hat. Dort herrscht bei jedem Besuch wildes Leben. Futter in den Schnabel - mit Wasser aufgeweicht - und ab damit in den Kropf. Diese Prozedur wiederholt sich unter Geschnatter mehrfach. Mutter "Quaki" beobachtet ihre Kleinen und frisst natürlich selbst auch etwas. Den künstlichen Teich selbst lassen die gefiederten Freunde mittlerweile links liegen - zur Erleichterung von Susann und Andreas. Inzwischen ist er gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt. "Wenn die Enten den Pool noch genutzt hätten, hätte es durchaus August werden können, bis wir ihn wieder für uns nutzen können", sagen beide. Zwischenzeitlich kamen ihnen Zweifel, warum sie den Enten überhaupt Asyl geboten haben. "Als es 36/37 Grad heiß war, haben wir uns schon gefragt, weshalb wir das gemacht haben", sagt Susann. Aber die Freude über die Besuche der Entenfamilie überwog natürlich. Erwartungsvoll sitzen beide im Garten und warten, bis die hungrige Familie kommt. Von den acht Jungen sind noch sieben mit von der Partie. Was mit dem achten passiert ist, wissen sie nicht. Vielleicht ist es bei einem Wolkenbruch in der Murg abgetrieben worden, lautet eine Vermutung. Hoffen auf Einsicht der Autofahrer Das Überqueren der Straße ist gefährlich. Die Stadt Gaggenau hat deshalb ein 30er-Schild samt Gefahrenzeichen aufgestellt - und einem speziellen, selbst kreierten Entenzusatzzeichen, wie Pressesprecher Manfred Mayer bestätigt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung bleibt, solange die Entenfamilie dort unterwegs ist. Froh wären nicht nur Susann und Andreas, wenn sich alle Autofahrer an Tempo 30 halten und die entsprechende Vorsicht walten lassen würden. Damit die Enten ein langes Leben haben.

